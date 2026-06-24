عاش 10 نسخ مونديالية.. مشجع فرنسا الشهير يودع كأس العالم بعد 44 عامًا

يخوض المشجع الفرنسي الشهير كليمان توماسزيفسكي، المعروف باسم «كليمان دانتيب»، رحلته الأخيرة في كأس العالم 2026، بعدما عاش 10 نسخ مونديالية ورافق منتخب فرنسا في المدرجات منذ ظهوره الأول في مونديال 1982 بمدينة بلباو.

حضر المشجع البالغ 78 عامًا منافسات كأس العالم 2026 في ظهوره العاشر بالمونديال، وذكرت صحيفة «ذا أثليتيك» عبر الصحفية شارلوت هاربور، أن هذه النسخة ستكون الأخيرة له في كأس العالم، بعدما ارتبط اسمه بمنتخب فرنسا وبديكه الشهير «بالتازار» عبر سنوات طويلة.

بدأت قصة كليمان مع كأس العالم في 16 يونيو 1982، عندما تابع مباراة فرنسا وإنجلترا في بلباو، قبل أن تتحول رحلته إلى تقليد دائم، إذ رافق المنتخب الفرنسي في 305 مباريات، وسافر إلى 45 دولة في 4 قارات، وقضى ما يعادل 19 يومًا كاملًا داخل الملاعب، إلى جانب نحو 10 أشهر بعيدًا عن منزله في أنتيب.

اشتهر كليمان عالميًا في مونديال 1998، عندما أخفى ديكًا صغيرًا تحت قميصه خلال نصف نهائي فرنسا وكرواتيا، ثم ظهر مع ابنه كريستوف والديك «بالتازار» على شاشة الملعب بعد تتويج فرنسا باللقب بالفوز على البرازيل 3-0 في النهائي.

احتفظ المشجع الفرنسي باسم «بالتازار» لكل ديك اصطحبه أو اشتراه خلال رحلاته، تكريمًا لصديقه الراحل بالتازار ريكومانداتو، ووصل عدد الديوك التي حملت الاسم نفسه إلى 35، بعدما اعتاد شراء ديك جديد في بعض الدول التي سافر إليها لمساندة منتخب فرنسا، مثل كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والبرازيل وقطر.

ارتبطت الحكاية أيضًا بخلفية عائلية خاصة، إذ ولد كليمان في الجزائر عام 1948 لأب بولندي وأم إسبانية، وخدم والده 36 عامًا في وحدة عسكرية تابعة للجيش الفرنسي، قبل أن يشتري مزرعة صغيرة قرب بيرجراك، حيث كان إدخال الديك إلى الملاعب تقليدًا محليًا ورمزًا للرياضة الفرنسية والحظ.

كشف كليمان أنه أنفق نحو 90 ألف يورو على رحلاته خلف منتخب فرنسا في البطولات المختلفة، وحرص على حضور مباريات المنتخب منذ عقود، كما يحتفظ بذكريات خاصة مع عائلته، من تتويج كأس العالم 1998 مع ابنه، إلى لقب يورو 2000 مع زوجته إلييت، ونهائي مونديال 2006 مع ابنته فابيان.

تلقى المشجع الفرنسي تكريمًا خاصًا خلال كأس العالم 2026، بعدما دعاه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى المقصورة الرسمية، حيث التقى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد، وحصل على هدايا تذكارية وتوقيعات على قميصه.

غاب «بالتازار» عن بعض الرحلات الأخيرة بسبب صعوبة اصطحابه داخل الملاعب وفق اللوائح الحديثة، كما لم يكن واضحًا ما إذا كان كليمان قد أحضر ديكه معه في رحلته الحالية، بعدما اعتاد شراء ديك يحمل الاسم نفسه خلال تنقلاته لمساندة منتخب فرنسا حول العالم.