النجوم السوداء تحاكي إنجاز جنوب إفريقيا الخالد

نجح منتخب غانا في كتابة صفحة مضيئة جديدة ضمن مشاركاته المونديالية، بعدما حصد 4 نقاط في أول مباراتين له في دور المجموعات بنسخة كأس العالم 2026، مستعيداً ذكريات جيله الذهبي التاريخي لعام 2010.

وجاء هذا الإنجاز عقب فوز "النجوم السوداء" في الجولة الأولى ثم تعادلهم الثمين السلبي (0-0) أمام المنتخب الإنجليزي القوي، ليتكرر هذا الرقم الإيجابي للمرة الثانية فقط في تاريخ المشاركات الغانية، محاكياً ما حدث في مونديال جنوب إفريقيا 2010 حين جمع الفريق 4 نقاط من مباراتيه الأوليين قبل أن يشق طريقه بثبات نحو الدور ربع النهائي في أفضل إنجاز للقارة السمراء آنذاك.

وبالنظر إلى شريط الأرقام والبيانات الإحصائية التاريخية لمنتخب غانا منذ مطلع مشاركاته النخبوية، نجد أن "النجوم السوداء" استهلوا رحلتهم في محافل كأس العالم خلال نسخة ألمانيا 2006، وحققوا وقتها مفاجأة مدوية ببلوغهم دور الستة عشر بعد الفوز على التشيك والولايات المتحدة قبل الخروج أمام البرازيل.

وفي المجمل، خاض المنتخب الغاني قبل هذه النسخة 15 مباراة في المونديال عبر 4 دورات (2006، 2010، 2014، 2022)، مسجلاً 5 انتصارات و3 تعادلات و7 هزائم، محرزاً 18 هدفاً ومستقبلاً 23 هدفاً، لتأتي الانطلاقة الحالية في نسخة 2026 وتمنح الغانيين دفعة معنوية كبرى لتعزيز هذه الأرقام والاقتراب خطوة إضافية من حجز مقعد في الأدوار الإقصائية.