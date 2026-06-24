ترامب يسلم كأس العالم 2026 للمنتخب المتوج باللقب

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيشارك في مراسم تتويج بطل كأس العالم 2026، بتسليم الكأس للمنتخب الفائز في المباراة النهائية المقررة يوم 19 يوليو المقبل.

وقال إنفانتينو، في مقابلة مع برنامج «فوكس آند فريندز»، إن ترامب سيكون حاضرًا في نهائي المونديال على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، حيث سيشارك في تسليم الكأس للمنتخب المتوج باللقب.

وأضاف رئيس «فيفا»: «سأكون مع الرئيس ترامب للاستمتاع بالنهائي وتسليم الكأس للفريق الفائز»، وتابع: «بالتأكيد سأسلم الكأس معه، فنحن معًا طوال الوقت».

ويرتبط إنفانتينو بعلاقة قوية مع ترامب منذ سنوات، في وقت لم يدل فيه الرئيس الأميركي بأي تصريح حتى الآن بشأن البطولة التي انطلقت يوم 11 يونيو الجاري، وتقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأعاد تصريح إنفانتينو إلى الأذهان ما حدث في نهائي كأس العالم للأندية 2025، التي استضافتها الولايات المتحدة، حين سلم ترامب الكأس إلى ريس جيمس قائد تشيلسي الإنجليزي، عقب تتويج الفريق باللقب.

وبقي ترامب على منصة التتويج بعد تسليم الكأس، وشارك لاعبي تشيلسي لحظة الاحتفال بالبطولة.