رونالدو يتجاهل سؤالًا عن ميسي ويُحرج صحافياً بعد ثنائيته مع البرتغال

تجاهل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سؤالًا من أحد الصحافيين يتعلق بغريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال المنطقة المختلطة عقب مباراة منتخب بلاده في كأس العالم 2026، في موقف سرعان ما انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان رونالدو قد تألق في فوز البرتغال الكبير على أوزبكستان بنتيجة 5-0، بعدما سجل هدفين في أداء لافت أعاد به التوازن لمنتخب بلاده عقب التعادل 1-1 أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وخلال حديثه مع الصحافيين بعد المباراة، حاول أحدهم توجيه سؤال يتضمن إشارة إلى ميسي، قائلاً إن «ميسي سجل هدفين أمس»، قبل أن يتوقف دون إكمال سؤاله، فيما بدا رونالدو غير مكترث، متجاوزًا السؤال دون رد، وموجهًا حديثه مباشرة إلى صحافي آخر بالقول: «تفضل، السؤال التالي».

وتأتي هذه الواقعة في ظل استمرار المقارنات بين النجمين، إذ كان ليونيل ميسي قد سجل خمسة أهداف في مباراتين ضمن مونديال 2026، بينها ثلاثة أهداف أمام الجزائر وهدفان ضد النمسا، بينما اكتفى رونالدو بتسجيل هدفين في البطولة حتى الآن.

وأعاد الموقف الأخير الحديث حول المنافسة التاريخية بين أسطورتي كرة القدم، في وقت يواصل فيه كل منهما ترك بصمته في مشوار منتخب بلاده بالمونديال.