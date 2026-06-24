ديدييه ديشامب يغادر إلى فرنسا لوداع والدته

غادر مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشامب إلى بلاده، حيث لن يكون حاضراً إلى جانب «الديوك» خلال الأيام المقبلة، كما سيغيب عن مقاعد البدلاء في مباراة فرنسا–النرويج، المقررة الجمعة في بوسطن. وسيتولى مساعده غي ستيفان قيادة المنتخب بشكل مؤقت، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.



وجاء ذلك غداة فوز المنتخب الفرنسي على العراق بنتيجة 3-0، إذ تلقى الفريق نبأً حزيناً، بعدما أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان أن المدرب ديدييه ديشامب تلقى صباح الثلاثاء نبأ وفاة والدته.



وأوضح الاتحاد أن المدرب لن يكون قادراً على الإشراف على التدريبات قبل مواجهة فرنسا–النرويج، كما لن يكون على مقاعد البدلاء يوم الجمعة في المباراة الأخيرة من دور المجموعات. وأضاف البيان أن ديشامب سيعود إلى فرنسا لحضور مراسم الدفن ، وبالتنسيق مع رئيس الاتحاد فيليب ديالو، تم تكليف مساعده غي ستيفان بقيادة المنتخب إلى حين عودته.