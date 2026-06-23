التاريخ يكتبه الدون والأرقام تعشق رونالدو

قاد الأسطورة كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال لتحقيق انتصار تاريخي عريض على نظيره الأوزبكي بخمسة أهداف دون رد، في مباراة ستبقى خالدة في سجلات كأس العالم 2026. هذا الفوز الساحق لم يكن مجرد عبور اعتيادي، بل أعاد رسم خارطة الأرقام القياسية للمنتخب البرتغالي، حيث بات هذا الانتصار ( 5-0) يمثل ثالث أكبر فوز في تاريخ البرتغال بالمونديال، ليأتي مباشرة خلف سباعية كوريا الشمالية الشهيرة في عام 2010، وسداسية سويسرا في نسخة 2022، ومتفوقاً على الرباعية النظيفة في شباك بولندا عام 2002، وثلاثية بلغاريا في جيل 1966 التاريخي.

ولم يكن اللقاء مجرد ليلة برتغالية بامتياز، بل تجسيداً لملحمة فردية صاغها رونالدو، الذي نصّب نفسه أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم ينجح في تسجيل هدفين خلال مباراة واحدة، ليثبت للعالم أجمع أن العمر مجرد رقم في مسيرته الاستثنائية. وجاءت هذه الثنائية المبهرة لتصنع مفارقة زمنية ساحرة أعادت للأذهان بدايات الصراع الأسطوري؛ فقبل عشرين عاماً بالتمام والكمال، وفي ذات الشهر، شق الفتى اليافع ميسي طريقه نحو شباك المونديال محرزاً هدفه الأول في السادس عشر من يونيو 2006، ليرد عليه رونالدو في اليوم التالي مباشرة محرزاً هدفه المونديالي الأول.

واليوم، وبعد عقدين من الزمن، وفي ذات الشهر (يونيو 2026)، يعود التاريخ ليكرر نفسه بكبرياء مغاير، حيث نجح الغريمان الأزليان في تسجيل هدفين لكل منهما في مباراة واحدة مع منتخبيهما خلال يومين متتاليين، ليرسخا كتابة السطور الأخيرة من روايتهما في ملاعب المونديال بحبر الذهب والخلود.