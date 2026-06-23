رونالدو أول لاعب يسجل في 6 نسخ من كأس العالم



كتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، تاريخا جديدا في مسيرته الكروية، بعدما أصبح أول لاعب يسجل في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم.

وسجل رونالدو للمنتخب البرتغالي في مباراته ضد أوزباكستان هدفين، ضمن منافسات الجولة الثانية، ليواصل أرقامه القياسية، بعدما سجل في نهائيات 2006 و2010 و2014 و2018 و 2022 و 2026.



وشارك قائد البرتغال في 24 مباراة في كأس العالم، سجل خلالها 9 أهداف حتى الآن، لكنه لا يزال يطارد اللقب المونديالي الأول في مسيرته، بعدما ظل الكأس العالمية أبرز لقب غائب عن خزائنه مع المنتخب.