ساحر غاني يتوعد هاري كين



أثار المعالج الشعبي الغاني نانا كواكو بونسام، جدلاً واسعاً بعد إعلانه عزمه إلقاء «لعنة» على قائد منتخب إنجلترا هاري كين، في محاولة لتعطيل خطورته الهجومية قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في كأس العالم.



وتسعى إنجلترا إلى حسم تأهلها إلى الأدوار الإقصائية عندما تلتقي غانا، فيما يعتقد بونسام أن بإمكانه التأثير على أداء كين، الذي افتتح مشواره في البطولة بتسجيل هدفين خلال الفوز على كرواتيا.



وقال بونسام في تصريحات صحفية: «أعمل على إيقاف هاري كين، لقد أثبتت قدراتي في السابق وأعرف ما الذي يجب فعله للحد من خطورته، ولا أتمنى له إصابة خطيرة، لكنني أريد فقط منعه من إيذاء منتخب بلادي».



ويشتهر المعالج الغاني بتصريحات مثيرة للجدل، إذ سبق أن زعم مسؤوليته عن الإصابة التي تعرض لها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال كأس العالم 2014، مدعياً حينها أن الإصابة كانت ذات «طبيعة روحية» ولا يمكن للأطباء تفسيرها أو علاجها.



وفي المقابل، يواصل كين مطاردة الأرقام القياسية، حيث يحتاج إلى هدف واحد فقط لمعادلة أو تجاوز الرقم التاريخي المسجل باسم غاري لينيكر، كأفضل هداف لإنجلترا في نهائيات كأس العالم.



وتدخل إنجلترا المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الأداء القوي الذي قدمه الفريق تحت قيادة المدرب توماس توخيل، والذي عزاه اللاعب جيد سبنس، إلى المعايير العالية والانضباط الذي يفرضه المدرب الألماني داخل المعسكر.



وأكد سبنس أن توخيل يطالب لاعبيه بأعلى مستويات التركيز والجودة في التدريبات والمباريات، مشيراً إلى أن روح الأخوة والوحدة داخل المنتخب تمثل أحد أبرز عوامل القوة في مشوار «الأسود الثلاثة» نحو المنافسة على اللقب العالمي.