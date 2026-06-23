ماذا فعل لاعبو المنتخب الفرنسي خلال توقف مباراتهم والعراق؟



لجأ لاعبو المنتخب الفرنسي إلى لعب الورق داخل غرفة الملابس لتمضية الوقت خلال التوقف الطويل الذي فرضته العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة، بعدما تأخر انطلاق الشوط الثاني من مواجهة فرنسا والعراق في كأس العالم 2026 لمدة قاربت الساعتين.



وكانت فرنسا متقدمة بهدف دون مقابل سجله كيليان مبابي، قبل أن تتدخل بروتوكولات الطقس القاسي، التي تفرض إيقاف المباريات عند رصد ضربات برق ضمن نطاق محدد حول الملعب، ما أدى إلى إخلاء المناطق المكشوفة وتأجيل استئناف اللعب حفاظاً على سلامة اللاعبين والجماهير.



وكشف مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب، عقب المباراة في تصريحات نشرها موقع «4-4-2»، أن اللاعبين حاولوا كسر حالة الانتظار الطويلة داخل غرفة الملابس، قائلاً مازحاً: «لعبنا الورق»، قبل أن يوضح أن الفريق كان ينتظر تحديثات مستمرة بشأن موعد استئناف اللقاء.



ومن جانبه، أكد مبابي أن التحدي الأكبر لم يكن فنياً بقدر ما كان ذهنياً، مشيراً إلى صعوبة الحفاظ على التركيز والحماس طوال فترة التوقف، وقال: «البقاء في غرفة الملابس لما يقارب ساعتين مع ضرورة الاستعداد الذهني للعودة إلى المباراة أمر مرهق للغاية».



وبعد استئناف اللعب، واصلت فرنسا تفوقها، حيث أضاف مبابي الهدف الثاني قبل أن يختتم عثمان ديمبيلي الثلاثية، ليحسم «الديوك» الفوز 3-0 ويتأهلوا رسمياً إلى دور الـ32 من البطولة.