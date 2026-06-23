3 خيارات أمام أمريكا للتعامل مع مباراة تركيا بعد حسم الصدارة



يدخل منتخب الولايات المتحدة مباراته الأخيرة أمام تركيا في المجموعة الرابعة من كأس العالم 2026 دون أي ضغوط تنافسية فجر الجمعة، بعدما ضمن صدارة المجموعة والتأهل إلى دور الـ32، فيما ودع المنتخب التركي البطولة رسمياً بعد خسارتين متتاليتين وفشله في تسجيل أي هدف.



وبعد انتصارين مقنعين على باراغواي وأستراليا، حسم المنتخب الأمريكي المركز الأول في المجموعة، ليبدأ مشواره في الأدوار الإقصائية من سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، مع احتمال خوض مباراة دور الـ16 في سياتل، المدينة التي شهدت فوزه على أستراليا.



وفي المقابل، خيّب المنتخب التركي الآمال رغم امتلاكه أسماء بارزة، إذ خسر أمام أستراليا 0-2 ثم سقط أمام باراغواي 0-1، ليغادر المنافسات مبكراً دون أي بصمة هجومية.



ومع غياب الرهانات التنافسية عن المباراة، يواجه المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، ثلاثة خيارات رئيسية لإدارة اللقاء قبل أسبوع واحد فقط من انطلاق مرحلة خروج المغلوب.



الخيار الأول



يتوقع أن يتجه بوتشيتينو إلى إراحة جميع عناصره الأساسية، خصوصاً في ظل إصابة النجم كريستيان بوليسيتش، لتجنب أي مخاطر بدنية قبل الأدوار الحاسمة.



ويسمح عمق القائمة الأمريكية بإجراء تغييرات واسعة، مع منح الفرصة للاعبين أقل مشاركة مثل مات تيرنر، وحاجي رايت، وبريندن آرونسون، وسيباستيان برهالتر، وجيو رينا، وكريستيان رولدان، وتيموثي وياه.



وسيمنح هذا الخيار دقائق مهمة للبدلاء ويحافظ على جاهزية النجوم، لكنه يحمل في الوقت ذاته خطر خسارة الإيقاع والزخم الذي بناه الفريق خلال أول جولتين.



الخيار الثاني



يبدو السيناريو الثاني الأكثر واقعية، حيث يحافظ المنتخب الأمريكي على الهيكل الأساسي للفريق مع إجراء بعض التغييرات المرتبطة بالإرهاق والبطاقات الصفراء.



وقد يحصل مات تيرنر على فرصة المشاركة أساسياً، بينما يتم إراحة بوليسيتش حتى لو أصبح جاهزاً بدنياً، كما قد يشارك ريكاردو بيبي بدلاً من فولارين بالوغون، وماكس أرفستن بدلاً من أنتوني روبنسون، وسيباستيان برهالتر بدلاً من تايلر آدامز.



ويمنح هذا الخيار اللاعبين المعرضين للإيقاف فرصة تجنب البطاقات الصفراء، خصوصاً أن السجلات التأديبية تمحى بعد نهاية دور المجموعات، مع الحفاظ على جاهزية أغلب العناصر الأساسية.



الخيار الثالث



يبقى الخيار الأكثر جرأة هو الدفع بالتشكيلة الأساسية كاملة، وربما إعادة بوليسيتش إذا تأكدت جاهزيته. ويهدف هذا التوجه إلى الحفاظ على الاستقرار الفني والثقة والزخم، والسعي لإنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة عبر ثلاثة انتصارات متتالية.

كما يمنح الجماهير التي دفعت مبالغ كبيرة لحضور المباراة فرصة مشاهدة أبرز نجوم المنتخب الأمريكي، رغم أن المواجهة لن تؤثر على مسار التأهل.

ورغم أن هذا الخيار يحمل أعلى درجات المخاطرة من حيث الإصابات والإيقافات المحتملة، فإنه قد يمنح بوتشيتينو أفضلية معنوية قبل انطلاق الأدوار الإقصائية، في مرحلة لا تحتمل أي أخطاء.