أنتونيلا تحتفي بزوجها ميسي برسالة مؤثرة بعد إنجازه التاريخي



عبرت أنتونيلا روكوزو، زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن فخرها الكبير بعد الأداء التاريخي الذي قدمه قائد منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026، موجهة له رسالة مؤثرة عبر حسابها على إنستغرام عقب المباراة التي جمعت الأرجنتين بالنمسا في دالاس.



وجاءت رسالة أنتونيلا بعد ليلة استثنائية شهدت دخول ميسي تاريخ البطولة من جديد، بعدما واصل تحطيم الأرقام القياسية وقاد منتخب بلاده إلى فوز مهم بنتيجة 2-0 ضمن منافسات المجموعة العاشرة، في مباراة تابعها أفراد عائلته من مدرجات ملعب دالاس.



وشهدت المواجهة لحظة فارقة للنجم الأرجنتيني البالغ من العمر 38 عاماً، حيث سجل هدفاً رائعاً أعاد تأكيد مكانته كأحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، قبل أن يضيف هدفاً آخر عزز به تفوق "التانغو" وحسم النقاط الثلاث.



وأوضحت صحيفة "ديلي ميل"، أنه عقب اللقاء، نشرت أنتونيلا صوراً عائلية تجمعها بأبنائها الثلاثة وهم يرتدون قمصان المنتخب الأرجنتيني، إلى جانب لقطات من داخل ملعب المباراة، مرفقة برسالة قصيرة قالت فيها: "يا له من شرف أن أراك تصنع التاريخ مراراً وتكراراً".



كما ظهرت زوجة ميسي في صور أخرى من جناح كبار الشخصيات، حيث احتفلت بالإنجاز التاريخي لزوجها، في أجواء عكست الدعم العائلي المستمر الذي يحظى به قائد الأرجنتين خلال مشواره الدولي.



ويعد ميسي أحد أبرز نجوم البطولة، إذ واصل تعزيز سجله التهديفي في كأس العالم، مقترباً أكثر من ترسيخ رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ المسابقة، وسط إشادة واسعة بأدائه وقدرته على الحسم في اللحظات المهمة.



وتحول تفاعل أنتونيلا إلى مادة واسعة الانتشار بين جماهير كرة القدم، التي رأت في رسالتها انعكاساً للجانب الإنساني في حياة النجم الأرجنتيني، الذي يواصل كتابة التاريخ داخل المستطيل الأخضر وخارجه.