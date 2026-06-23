حصاد المونديال.. ميسي ومبابي مطاردة تاريخية على عرش هدافي كأس العالم

شهدت الجولة الثانية من دور المجموعات في مونديال 2026 تألقاً لافتاً من كبار نجوم البطولة، حيث قاد ليونيل ميسي وكيليان مبابي وإرلينغ هالاند منتخباتهم لتحقيق انتصارات مهمة وحجز بطاقات التأهل إلى دور الـ32، وسط استمرار المنافسة على صدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم.

قاد ليونيل ميسي الأرجنتين إلى دور الـ32 في مونديال 2026 لكرة القدم، بتسجيله ثنائية قياسية في الفوز على النمسا 2-0 على ملعب "إيه تي أند تي" في أرلينغتون قرب دالاس، ضمن الجولة الثانية من الدور الأول.

وانفرد ميسي الذي سيبلغ التاسعة والثلاثين غدا الأربعاء، بهدفه الأول في المباراة (38)، بصدارة الهدافين الموندياليين بـ17 هدفا بعدما كان عادل رقم الألماني ميروسلاف كلوزه في الجولة الأولى أمام الجزائر حين سجل ثلاثية "هاتريك"، قبل أن يضيف الثاني في الوقت المحتسب بدلا من الضائع (90+5) رافعا غلّته إلى 18 هدفا موندياليا.

وحسمت الأرجنتين تأهلها إلى الدور الثاني من المجموعة العاشرة ويمكن أن تضمن الصدارة إذا فشل الأردن في الفوز على الجزائر في وقت لاحق من يوم الإثنين.

وسجل ‌كيليان مبابي هدفين لتضمن فرنسا التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم لكرة القدم، بفوزها ⁠3-صفر على العراق في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، بعد أن ‌أدى تأجيل المباراة بسبب عاصفة رعدية.

وسجل ‌مبابي، الذي ‌أصبح رصيده الآن 16 هدفا متأخرا بهدفين ‌عن ليونيل ميسي في قائمة ⁠أفضل الهدافين في تاريخ كأس العالم، هدفا واحدا في ⁠كل ⁠شوط، قبل أن يضيف عثمان ديمبلي الهدف ⁠الثالث، لتواصل فرنسا انطلاقتها المثالية في البطولة وترفع رصيدها إلى ست نقاط.

وبدأ الشوط الثاني بعد تأخير قارب ‌الساعتين بسبب العواصف الرعدية والبرق في منطقة فيلادلفيا.

سجل إرلينغ هالاند ثنائية للمباراة ‌الثانية على التوالي وقاد النرويج للفوز 3-2 على السنغال ليحسم تأهل بلاده إلى ⁠دور 32.

ورفعت النرويج رصيدها إلى ست نقاط في المجموعة التاسعة متساوية مع فرنسا، وذلك قبل مباراتهما المقررة يوم ‌الجمعة والتي ستٌحسم من خلالها صدارة المجموعة.

وتقدمت النرويج في الدقيقة 43 عندما أخطأ ‌كاليدو كوليبالي في تقدير كرة مرتدة، ‌وانطلق البديل ماركوس بيدرسن داخل ‌منطقة الجزاء وسدد الكرة ‌في شباك إدوار مندي حارس السنغال.

وسدد هالاند كرة في القائم ‌قبل نهاية الشوط الأول، لكنه ⁠ضاعف النتيجة بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، إذ انطلق نحو تمريرة مارتن ⁠أوديغارد ⁠وسدد الكرة بقوة في الزاوية العليا من الشباك.

وقلص إسماعيلا سار الفارق في الدقيقة ⁠53 بعد تمريرة رائعة من ساديو ماني اخترقت الدفاع. وبعدها بخمس دقائق، أخفق دفاع السنغال في تشتيت الكرة بالشكل المطلوب مجددا، ووجه باتريك بيرج تمريرة ‌إلى هالاند الذي سدد الكرة مباشرة لترتطم بالعارضة وتسكن المرمى.

وسجل سار الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، لكن النرويج صمدت لتحسم التأهل للدور المقبل.

وفي مواجهة عربية خالصة، سجل ​أمين جويري هدفا قرب النهاية ليقود ‌الجزائر ​لقلب النتيجة والفوز 2-1 على الأردن في مباراة مثيرة بالمجموعة العاشرة لكأس العالم لكرة القدم اليوم الثلاثاء، ليعزز الفريق الأفريقي فرصه في التقدم لمرحلة خروج المغلوب.

وبعد ⁠هزيمة الجزائر والأردن في مستهل مشوارهما في النهائيات المقامة بأمريكا الشمالية، بدأت القمة العربية بقوة، وأهدر كلا الفريقين عدة ‌فرص، كان أبرزها للجناح الجزائري رياض محرز، الذي افتقر للدقة في مواجهة الحارس ‌يزيد أبو ليلى.

ومنح نزار الرشدان التقدم ‌للأردن في الدقيقة 36 بعدما ‌أطلق تسديدة منخفضة استقرت ‌في الزاوية اليسرى للحارس لوكا زيدان، الذي لم يستطع اللحاق ​بالكرة.

ومع بداية ‌الشوط ​الثاني، ضغطت الجزائر سعيا ⁠لإدراك التعادل، وسط صمود من الأردن، لكن البديل نذير بن بوعلي نجح في ​هز ⁠الشباك من ضربة ⁠رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 68، قبل أن يستمر إتقان فريق المدرب ⁠فلاديمير بيتكوفيتش في تنفيذ الركنيات، ليسجل جويري هدف الفوز في الدقيقة 82. واحتسب الهدف بعد مراجعة لتقنية الفيديو.

ورفعت الجزائر رصيدها إلى ثلاث نقاط، متأخرة بفارق ‌الأهداف عن النمسا، بينما تتصدر الأرجنتين حاملة اللقب المجموعة ​بست نقاط. وتلقى منتخب الأردن خسارته الثانية ليتذيل الترتيب.