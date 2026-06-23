مونديال 2026 .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تشهد منافسات كأس العالم 2026، المقامة في أمريكا الشمالية، اليوم الثلاثاء 23 يونيو وغداً الأربعاء 24 يونيو، سلسلة من المواجهات الحاسمة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث تتنافس المنتخبات على حجز مقاعدها في الأدوار الإقصائية.
البرتغال ضد أوزبكستان Portugal vs Uzbekistan
الساعة: 09:00 مساءً بتوقيت الإمارات، 08:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر.
القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 1
إنجلترا ضد غانا England vs Ghana
الساعة: 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، 23:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر.
القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 2
كرواتيا ضد بنما Croatia vs Panama
الساعة: 03:00 صباحاً بتوقيت الإمارات، 02:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر.
القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 1
كولومبيا ضد الكونغو الديمقراطية Colombia vs DR Congo
الساعة: 06:00 صباحاً بتوقيت الإمارات، 05:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر.
القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس