مونديال 2026 .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تشهد منافسات كأس العالم 2026، المقامة في أمريكا الشمالية، اليوم الثلاثاء 23 يونيو وغداً الأربعاء 24 يونيو، سلسلة من المواجهات الحاسمة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث تتنافس المنتخبات على حجز مقاعدها في الأدوار الإقصائية.

البرتغال ضد أوزبكستان Portugal vs Uzbekistan

الساعة: 09:00 مساءً بتوقيت الإمارات، 08:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 1

إنجلترا ضد غانا England vs Ghana

الساعة: 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، 23:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 2

كرواتيا ضد بنما Croatia vs Panama

الساعة: 03:00 صباحاً بتوقيت الإمارات، 02:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر.

القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 1

كولومبيا ضد الكونغو الديمقراطية Colombia vs DR Congo

الساعة: 06:00 صباحاً بتوقيت الإمارات، 05:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر.

القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس