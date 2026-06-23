تحليل | الذكاء التكتيكي يقود النرويج للتأهل.. والسنغال تدفع ثمن الهفوات

شهدت مواجهة النرويج والسنغال تبايناً تكتيكياً واضحاً، حيث اصطدمت السيطرة غير الفعالة لـ«أسود التيرانغا» بواقعية نرويجية منضبطة، تمكنت من حسم اللقاء بذكاء فني، مستغلة الأخطاء الفردية للمنافس لتنتزع بطاقة التأهل الرسمية إلى المرحلة المقبلة بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

واتسم النصف الأول من اللقاء بصدام خططي فرض فيه المنتخب النرويجي واقعية واضحة، حيث اعتمد على تنظيم دفاعي قوي وتوازن بين الخطوط، متفوقاً في الصراعات البدنية الثنائية، ومحداً من الخطورة السنغالية.

ومنح هذا الانضباط منتخب النرويج هدوءاً كبيراً في التحول الهجومي، مستغلاً الفجوات وسوء التمركز في وسط السنغال، مما أتاح لمارتن أوديغارد حرية الاختراق والوصول لمنطقة العمليات أكثر من مرة.

وفي المقابل، ركز منتخب السنغال على الاستحواذ والبناء من الأطراف، لكن عابه غياب الفاعلية في الأمتار الأخيرة، فضلاً عن عزل المهاجم نيكولاس جاكسون عن مناطق الخطورة.

وجاء العقاب النرويجي إثر خطأ دفاعي من كاليدو كوليبالي، استغله البديل ماركوس بيدرسن ليحرز هدف الشوط الوحيد، في شوط كان فيه الحارس إدوارد ميندي أحد أبرز عناصر السنغال، بعدما تصدى لعدة فرص ومحاولات كادت تزيد صعوبة موقف منتخب بلاده.

وتواصلت الفوارق الخططية في الشوط الثاني، الذي دخله المنتخب النرويجي بتركيز عالٍ وتوظيف جيد للأدوار، مقابل استعجال سنغالي في محاولة العودة.

ولخص الهدف النرويجي الثاني المشهد، إذ جاء بعد استغلال المساحات التي ظهرت خلف دفاع «أسود التيرانغا»، ليستفيد منها إيرلينغ هالاند ويؤكد قدرته على حسم المواجهات من الفرص المتاحة.

ورغم التحسن النسبي للمردود الهجومي السنغالي واقترابه من تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة، إلا أن تكرار الأخطاء الدفاعية صعب مهمته.

وعلى الصعيد الفردي، بدا ساديو ماني بعيداً عن مستواه وغائباً عن التأثير، وواصل كوليبالي هفواته المؤثرة، فيما كان إسماعيلا سار النقطة الأبرز بتحركاته ومحاولاته الهجومية.

وفي المحصلة الفنية، جاء العبور النرويجي ثمرة للانضباط والالتزام التكتيكي للاعبيه على مدار مباراتين متتاليتين، بينما دفع المنتخب السنغالي ثمن غياب الفاعلية والهفوات الفردية، ليصبح قريباً من وداع المونديال مبكراً.