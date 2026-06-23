العواصف الرعدية تضرب معسكر إسبانيا في كأس العالم

أُلغي تدريب المنتخب الإسباني في معسكره بمدينة تشاتانوغا بولاية تينيسي، بعد 15 دقيقة فقط من انطلاقه، بسبب عاصفة رعدية، وذلك غداة فوزه على السعودية بنتيجة 4-0، وقبل أيام من مواجهته المرتقبة أمام أوروغواي في كأس العالم 2026.

وجاء في رسالة تحذيرية من هيئة الأرصاد الجوية الوطنية: «تحذير من عاصفة رعدية عنيفة ساري المفعول في هذه المنطقة، مع احتمال هبوب رياح مدمرة تصل سرعتها إلى 80 ميلاً في الساعة (128 كلم/ساعة)».

وأضافت الرسالة قبل دقائق من وصول اللاعبين إلى ملعب التدريب: «ابقوا في حالة تأهب لاحتمال تشكل إعصار، يمكن أن تتطور الأعاصير بسرعة انطلاقاً من العواصف الرعدية العنيفة».

وبعد أول 15 دقيقة من الحصة التدريبية، التي كانت مفتوحة أمام وسائل الإعلام، غادر اللاعبون الـ25 أرض الملعب، باستثناء فيكتور مونيوس المصاب، واتجهوا إلى صالة الألعاب الرياضية القريبة تحت أمطار غزيرة.

وفي بداية المران، حظي رودري وميكل ميرينو، اللذان أتما 30 عاماً، والمدرب لويس دي لا فوينتي، الذي أكمل 65 عاماً، بتكريم عبر ممر شرفي من زملائهم.

وقال دي لا فوينتي عن احتفاله بعيد ميلاده: «احتفلت به بشكل خاص، واليوم سنقوم بشيء معاً مع ميرينو ورودري»، وذلك خلال حديثه لوسائل الإعلام قبل ساعات من التدريب.