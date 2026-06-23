برق ورعد في فيلادلفيا.. الطبيعة توقف قطار فرنسا والعراق





قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2026 تعليق مباراة منتخبي فرنسا والعراق المقامة على أرضية ملعب فيلادلفيا، وذلك عقب إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول بسبب عاصفة رعدية شديدة مصحوبة ببرق وتوقعات بحدوث أعاصير في المنطقة المحيطة.

وشهد الشوط الأول من اللقاء تقدم المنتخب الفرنسي بهدف دون رد أحرزه النجم كيليان مبابي في الدقيقة الرابعة عشرة، وهو الهدف الذي تزامن مع خوضه المباراة الدولية رقم مئة في مسيرته الكروية، قبل أن تتدخل الأحوال الجوية السيئة لتفرض إيقافاً اضطرارياً للمباراة لحين تحسن الأجواء والتأكد من سلامة الجميع.

وأبرزت وسائل الإعلام الأمريكية بروتوكولات السلامة الصارمة المتبعة في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن القوانين تلزم المنظمين بوقف اللعب فوراً وإخلاء المدرجات المكشوفة في حال رصد أي نشاط للبرق ضمن نطاق ثمانية أميال من الملعب.

وفور إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، ووجهت إدارة الملعب نداءات عاجلة عبر الشاشات الرئيسية ومكبرات الصوت تطالب الجماهير المتواجدة، والتي قُدرت بعشرات الآلاف، بضرورة إخلاء المقاعد المفتوحة والتوجه فوراً إلى الممرات الداخلية المغطاة والمناطق الآمنة هرباً من الصواعق والأمطار الغزيرة التي بدأت تتساقط بكثافة.

وأشارت التقارير الصحفية الأمريكية الصادرة من قلب الحدث إلى أن عملية الإخلاء جرت بشكل منظم تحت إشراف الأجهزة الأمنية واللجان التنظيمية، حيث تكدس المشجعون من كلا الطرفين في الردهات الداخلية للملعب، بينما تتابع الأرصاد الجوية تطورات العاصفة لتحديد الإطار الزمني المناسب لاستئناف اللقاء.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مثل هذه الحالات على الانتظار لمدة ثلاثين دقيقة كفترة تقييم أولية بعد اختفاء البرق، مع تجديد هذه المدة تلقائياً في حال رصد أي صاعقة جديدة، مما يفتح الباب أمام احتمالية تأخر انطلاق الشوط الثاني لفترة طويلة أو تأجيل المتبقي من المباراة إلى وقت لاحق إذا استمرت خطورة الطقس.