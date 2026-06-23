11 يوماً دون ظهور.. لماذا يغيب ترامب عن كأس العالم؟

غاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حضور مباريات كأس العالم 2026 خلال أول 11 يوماً من البطولة، رغم ارتباطه الكبير بالحدث العالمي ووصفه سابقاً بـ«رئيس كرة القدم»، في وقت يعيش فيه المنتخب الأمريكي بداية قوية بالمونديال بعد تحقيق انتصارين متتاليين.

وكشفت صحيفة «ذا أثليتيك» أن غياب ترامب عن المدرجات أثار الانتباه، خاصة بعدما أعلن عند تشكيل فريق عمل في البيت الأبيض لمتابعة تنظيم البطولة أنه يرغب في حضور أكثر من مباراة خلال كأس العالم، باعتباره أحد أكبر الأحداث الرياضية في العالم.

وكان ترامب حاضراً بقوة في ملف كرة القدم خلال الفترة الماضية، بعدما استضاف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو أكثر من مرة في البيت الأبيض، كما احتفظ بنسخ من كأسي العالم وكأس العالم للأندية داخل مكتبه، إلى جانب ظهوره في مراسم قرعة البطولة وحصوله على جائزة السلام المقدمة من «فيفا».

وعلى عكس ظهوره البارز خلال كأس العالم للأندية، حيث شارك في مراسم النهائي وتسليم اللقب، لم يحضر ترامب المباراة الافتتاحية للمنتخب الأمريكي أمام باراغواي في لوس أنجلوس، والتي انتهت بفوز الولايات المتحدة 4-1، لكنه أجرى اتصالاً بالمدرب ماوريسيو بوكيتينو وقائد الفريق تيم ريم لدعم اللاعبين قبل بداية المشوار.

ولم يقدم البيت الأبيض سبباً رسمياً لغياب ترامب عن مواجهة باراغواي، لكن أشارت «ذا أثليتيك» إلى أن ارتباطه بفعاليات أخرى، من بينها حدث UFC ضمن احتفالات الذكرى الـ 250 للولايات المتحدة، ربما جعل السفر إلى لوس أنجلوس أكثر صعوبة في ذلك التوقيت.

واستمر غياب ترامب أيضاً خلال فوز المنتخب الأمريكي على أستراليا 2-0 في سياتل، وهي النتيجة التي ضمنت تأهل أصحاب الأرض إلى الأدوار الإقصائية، إذ حضر في نفس الفترة الكشف عن طائرة بوينغ 747 جديدة من المقرر استخدامها ضمن أسطول الرئاسة الأمريكية.

ورغم عدم ظهور ترامب في المدرجات، حضر عدد من مسؤولي إدارته مباريات البطولة، بينما واصل البيت الأبيض التفاعل مع نتائج المنتخب الأمريكي عبر منصات التواصل الاجتماعي، احتفالاً بالبداية القوية للفريق في المونديال.

وقال أندرو جولياني، مدير فريق عمل كأس العالم في البيت الأبيض، لـ«ذا أثليتيك» إن ترامب متحمس لمشوار المنتخب الأمريكي، مشيراً إلى إمكانية زيادة حضور مسؤولي الإدارة مع تقدم البطولة.

ولا يزال موعد الظهور الأول لترامب في ملاعب كأس العالم 2026 غير محسوم، إذ رجحت «ذا أثليتيك» أن يؤجل حضوره إلى مرحلة متقدمة من البطولة، أو ربما إلى المباراة النهائية المقررة على ملعب ميتلايف في 19 يوليو المقبل.