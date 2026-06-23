بعد الاقتراب من التأهل.. من ينتظر مصر في الأدوار الإقصائية لكأس العالم؟

اقترب منتخب مصر من حجز مقعده في الأدوار الإقصائية لكأس العالم 2026، لتبدأ حسابات الطريق المنتظر للفراعنة في دور الـ32، بين سيناريو تصدر المجموعة السابعة أو التأهل من المركز الثاني أو ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.

وحقق منتخب مصر فوزاً تاريخياً على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، بعد التعادل في الجولة الأولى أمام بلجيكا 1-1، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، ويعزز فرصه في مواصلة مشواره بالمونديال.

وأصبح المنتخب المصري قريباً من التأهل إلى دور الـ32، سواء من خلال احتلال أحد المركزين الأول أو الثاني في المجموعة، أو ضمن أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث، قبل المواجهة الأخيرة أمام إيران.

ويخوض منتخب مصر مباراة حاسمة أمام إيران يوم 26 يونيو الجاري في مدينة سياتل الأمريكية، وهي المواجهة التي ستحدد بشكل كبير مركز الفراعنة النهائي في ترتيب المجموعة ومسارهم في الأدوار المقبلة.

وفي حال إنهاء منتخب مصر دور المجموعات في الصدارة، سيواجه أحد المنتخبات التي تتأهل من المركز الثالث في المجموعات الأولى أو الخامسة أو الثامنة أو التاسعة أو العاشرة، على أن تقام المباراة يوم 1 يوليو المقبل في سياتل.

وتبدو الصورة الأقرب حالياً مرتبطة بترتيب هذه المجموعات، حيث قد يكون المنافس من بين التشيك أو جنوب أفريقيا في المجموعة الأولى، والإكوادور أو كوراساو في المجموعة الخامسة، والرأس الأخضر أو السعودية في المجموعة الثامنة، فيما لا تزال الحسابات مفتوحة في المجموعة التاسعة التي تضم فرنسا والنرويج والسنغال والعراق، والمجموعة العاشرة التي تضم الأرجنتين والنمسا والأردن والجزائر، مع تبقي جولات لحسم هوية أصحاب المركز الثالث.

أما في حال تأهل منتخب مصر وصيفاً للمجموعة السابعة، فسيلعب أمام وصيف المجموعة الرابعة في مواجهة تقام بمدينة دالاس الأمريكية يوم 3 يوليو، وتشير الحسابات الحالية إلى إمكانية مواجهة أستراليا أو باراغواي، في ظل تصدر الولايات المتحدة للمجموعة وتأخر تركيا دون نقاط.

وفي سيناريو تأهل منتخب مصر ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، سيواجه الفراعنة أحد متصدري المجموعتين الثانية أو التاسعة، وفقاً للترتيب النهائي لبقية المجموعات، ويتصدر منتخب كندا حالياً المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن سويسرا، بينما يتصدر منتخب فرنسا المجموعة التاسعة، مع إمكانية تغير الترتيب قبل نهاية دور المجموعات.

ويسعى منتخب مصر لاستغلال بدايته القوية في البطولة وحسم التأهل من بوابة مباراة إيران، أملاً في مواصلة مشواره وتحقيق إنجاز جديد في كأس العالم.