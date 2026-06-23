توقف مباراة فرنسا والعراق في كأس العالم بسبب الأحوال الجوية

توقفت مباراة فرنسا والعراق، ضمن منافسات كأس العالم 2026، عقب نهاية الشوط الأول، بعد قرار تمديد فترة الاستراحة بين الشوطين لمدة 30 دقيقة بسبب الأحوال الجوية.

وكان المنتخب الفرنسي قد أنهى الشوط الأول متقدماً بنتيجة 1-0، بعدما افتتح كيليان مبابي التسجيل، قبل أن يتم تأجيل انطلاق الشوط الثاني انتظاراً لتحسن الظروف الجوية واستكمال اللقاء.

وجاء هدف مبابي ليحمل الرقم 15 للنجم الفرنسي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ليعادل رقم البرازيلي رونالدو في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة، ويصبح على بعد 3 أهداف من ليونيل ميسي صاحب الـ18 هدفاً.