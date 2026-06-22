مشجع مئوي يختصر قرناً من الحياة في حب ميسي

في مشهد استثنائي يبرهن على أن شغف كرة القدم لا يعترف بحدود الزمن، خطف مشجع مئوي الأنظار في مدرجات كأس العالم، ليتصدر واجهة الحدث بوصفه «أقدم مشجع» للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، متحدياً سنوات عمره المئة ليكون شاهداً حياً على اللحظات التاريخية لساحر المستديرة.

هذا الحضور المهيب للمشجع المسن أحدث أصداء واسعة واهتماماً إعلامياً جارفاً في مختلف أنحاء العالم، حيث ركزت وسائل الإعلام على ملامحه التي غطتها تجاعيد السنين وهي تنبض بالفرحة والحماس مع كل لمسة لميسي، ما جعل منه أيقونة للوفاء الخالص وصورة إنسانية ملهمة تجسد المعنى الحقيقي لعشق اللعبة بعيداً عن صخب التعصب.

وقد أفردت الصحف الأرجنتينية مساحات واسعة للاحتفاء بهذا المشجع النادر، حيث عنونت صحيفة «أوليه» (Olé) الشهيرة تقريرها بعبارة: «حارس التاريخ يقطع آلاف الأميال من أجل المكافأة الكبرى»، ونقلت الصحيفة في سطورها تعليقاً مؤثراً جاء فيه: «إن وجود هذا الشيخ المئوي في المدرجات هو تجسيد حي للروح الأرجنتينية التي تتنفس كرة القدم، إنه يمثل الجيل الذي عاصر كل أساطيرنا، لكنه أبى إلا أن يختم ذكرياته بنظرة أخيرة على سحر ميسي».

واعتبرت الصحف في بوينس آيرس، ومنها صحيفة «لا ناسيون» (La Nación)، أن ظهور هذا المشجع بملامحه الهادئة والشغوفة يمثل أسمى درجات الاعتذار غير المباشر، وبلسماً يداوي جراح الأحداث المؤسفة والاشتباكات العنيفة التي وقعت سابقاً بين الجمهورين البرازيلي والأرجنتيني في ملعب «ماراكانا»، مستشهدة بقولها: «هذا هو الوجه الحقيقي والجميل لعشاق التانغو الذين يسافرون مدفوعين بالحب النقي لا بأعمال الشغب».

من جانبها، أفردت الصحافة الأمريكية تقارير مطولة لتحليل هذه الظاهرة الفريدة، حيث كتبت صحيفة «نيويورك تايمز» في مقتطف بارز لها: «ميسي لم يعد مجرد لاعب كرة قدم، بل تحول إلى ظاهرة إنسانية عابرة للأجيال، هذا المشجع المئوي هو المعجزة الحقيقية في المدرجات، وصموده يثبت أن الشغف الرياضي يملك القدرة على إيقاف الزمن».

وفي السياق ذاته، علقت شبكة «إي إس بي إن» (ESPN) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني قائلة: «في الوقت الذي يبحث فيه الجميع عن لغة الأرقام والبطولات، جاء هذا العجوز المئوي ليذكرنا بالقيمة الإنسانية الأسمى للعبة، مؤكداً أن تأثير ميسي قد تجاوز الحدود الرياضية التقليدية ليصبح ملهماً للبشرية من الطفولة حتى أرذل العمر».