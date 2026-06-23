ميسي يتربع على عرش هدافي كأس العالم في يوم مارادونا الأسطوري أمام إنجلترا

تربع الأرجنتيني ليونيل ميسي، على عرش هدافي كأس العالم، في يوم حمل دلالات رمزية استثنائية في سجل البطولة، بعدما تزامن إنجازه مع ذكرى أحد أشهر الأحداث في تاريخ المونديال، حين سجل دييغو مارادونا ثنائيته الشهيرة في مرمى إنجلترا عام 1986.



وجاء إنجاز ميسي بعد تسجيله ثنائية في شباك النمسا 2-0 خلال الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026، ليرفع رصيده إلى 18 هدفاً في تاريخ مشاركاته بالمونديال، متربعاً منفرداً على صدارة الهدافين التاريخيين للبطولة.



وبهذا الرقم، تجاوز قائد المنتخب الأرجنتيني الألماني ميروسلاف كلوزه الذي ظل متصدراً للقائمة منذ عام 2014 برصيد 16 هدفاً، ليضع حداً لرقم قياسي صمد لسنوات طويلة في تاريخ البطولة.



ويكتسب هذا الإنجاز بعداً رمزياً إضافياً، إذ تحقق في اليوم ذاته الذي يُعد من أكثر الأيام شهرة في ذاكرة كأس العالم، الموافق 22 يونيو 1986، عندما وقّع دييغو مارادونا ثنائيته التاريخية في مرمى إنجلترا خلال مونديال المكسيك، في مباراة رسخت أحد أكثر المشاهد خلوداً في تاريخ كرة القدم.



ويأتي تتويج ميسي كهداف تاريخي للمسابقة ليضيف فصلاً جديداً إلى مسيرته الحافلة، بعدما قاد الأرجنتين إلى التتويج بكأس العالم 2022، وتوّج مرتين بالكرة الذهبية للبطولة، مؤكداً استمراره في كتابة التاريخ على أعلى مستوى.



وبهذا الإنجاز، يواصل ميسي ترسيخ مكانته كأحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، في لحظة جمعت بين حاضر المونديال وإرثه الأسطوري الممتد منذ عقود.