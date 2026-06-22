حكم مصري يلامس المجد في ليلة ميسي التاريخية

دخل الحكم الدولي المصري أمين عمر تاريخ بطولة كأس العالم من أوسع أبوابه، بعدما أدار واحدة من أبرز المواجهات التاريخية في المونديال، والتي شهدت حدثاً استثنائياً كسر فيه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي ليصبح أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في تاريخ البطولة.

وجاء اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأمين عمر لإدارة هذه المباراة الحاسمة بمثابة شهادة ثقة دولية جديدة في كفاءة التحكيم العربي والمصري، ووضع الصافرة المصرية في قلب لحظة تاريخية ستظل محفورة في سجلات كرة القدم العالمية.

ولم يكن وصول أمين عمر إلى هذه المكانة وليد الصدفة، بل جاء تتويجاً لمسيرة حافلة بالعطاء والتميز على الساحتين المحلية والقارية؛ فمنذ حصوله على الشارة الدولية عام 2017، نجح في فرض شخصيته القوية داخل المستطيل الأخضر بفضل لياقته البدنية العالية، وقدرته على إدارة المباريات الجماهيرية الكبرى وضبط وتيرتها بحزم وهدوء.

وقد تدرج عمر في إدارة البطولات الكبرى، حيث كان حاضراً وبقوة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وأدار مباريات حاسمة في دوري أبطال أفريقيا والتصفيات المونديالية، مما جعله دائماً من خيارات النخبة لدى لجنة الحكام بالكاف والاتيفا.

وخلال ظهوره المونديالي، قدم أمين عمر أداءً تحكيمياً رفيع المستوى اتسم بالتركيز العالي والتمركز المثالي في الملعب، مما أتاح له القرب من كافة اللقطات الجدلية واتخاذ القرارات الصحيحة بالتعاون مع طاقمه المساعد وتقنية الفيديو.

وتميز أداؤه بالمرونة في التعامل مع نجوم اللعبة وإشاعة أجواء من الانضباط دون تشنج، وهو ما بدا واضحاً في المباراة التاريخية التي قادها باقتدار ودون أخطاء مؤثرة، ليثبت للجميع استحقاقه للتواجد في المحافل العالمية الكبرى، ويكتب اسماً مصرياً جديداً بمداد من الذهب في تاريخ المونديال.