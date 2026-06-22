تحليل.. الأرجنتين تفوز بطريقتها الخاصـة.. وميسي يصنع الفارق

كشفت مواجهة الأرجنتين والنمسا عن أحد أهم ملامح المنتخبات الكبرى في كأس العالم؛ القدرة على تجاوز اللحظات السلبية وتحويلها إلى نقاط قوة. فبعد بداية شهدت إهدار ليونيل ميسي ركلة جزاء مبكرة، أنهى قائد الأرجنتين المباراة بطلاً للمشهد بثنائية قادت منتخب بلاده إلى فوز مستحق 2-0 وبلوغ الدور الثاني من مونديال 2026.



دخل المنتخب الأرجنتيني اللقاء بضغط هجومي واضح مستفيداً من التحركات النشطة للاوتارو مارتينيز وتياغو ألمادا بين الخطوط. ولم تمض سوى أربع دقائق حتى حصل "التانغو" على ركلة جزاء إثر عرقلة لاوتارو داخل المنطقة، قبل أن تؤكد تقنية الفيديو صحة القرار. لكن ميسي فشل في استثمار الفرصة عندما مرت تسديدته بجوار القائم في الدقيقة التاسعة، ليمنح النمسا دفعة معنوية مبكرة.



وعوضاً عن الانهيار أو فقدان التركيز، أظهر المنتخب الأرجنتيني نضجاً تكتيكياً لافتاً، حيث واصل بناء هجماته بصبر مع الاعتماد على التمريرات القصيرة والتحركات المستمرة لماك أليستر وإنزو فرنانديز في وسط الملعب. في المقابل، اختارت النمسا التكتل المتوسط مع محاولة استغلال المساحات خلف الأظهرة الأرجنتينية عبر بول فانر ورومانو شميد.



وخلال منتصف الشوط الأول، بدت النمسا أكثر جرأة. ففي الدقيقة 23 صنعت أخطر فتراتها الهجومية عندما اقترب مارسيل سابيتسر من التسجيل بتسديدة مرت بجوار القائم، قبل أن يضيع فانر فرصة أخرى من ضربة رأس. تلك الدقائق أكدت أن المنتخب الأوروبي لم يأت للدفاع فقط، بل حاول مجاراة الأرجنتين في بعض مراحل اللقاء.



إلا أن الفارق ظهر في جودة التحولات الهجومية. ففي الدقيقة 38 نفذت الأرجنتين هجمة مرتدة نموذجية انطلقت بسرعة من الخلف إلى الأمام، ليجد فاكوندو ميدينا المساحة المناسبة ويمرر إلى ميسي الذي أنهى الهجمة بلمسة هادئة داخل الشباك، مانحاً فريقه أفضلية مستحقة قبل نهاية الشوط الأول.



في الشوط الثاني، تغيرت طبيعة المباراة. فالأرجنتين لم تعد بحاجة إلى المجازفة، وركزت على التحكم بالإيقاع وإدارة المساحات، بينما اضطرت النمسا إلى التقدم بحثاً عن التعادل. وأجرى مدرب النمسا سلسلة تبديلات هجومية بإشراك ماركو أرناوتوفيتش وألكسندر براس وكارني تشوكويميكا، في محاولة لزيادة الضغط على الدفاع الأرجنتيني.



ورغم ذلك، بقيت الخطورة الحقيقية محدودة. فقد تصدى إيميليانو مارتينيز ببراعة لتسديدة قوية من سابيتسر في الدقيقة 55، في واحدة من أبرز لحظات منتخب النمسا.



ومع دخول المباراة دقائقها الأخيرة، بدأت النمسا بالمخاطرة أكثر ورفعت خطوطها إلى الأمام، وهو ما منح الأرجنتين المساحات التي كانت تنتظرها. وجاءت اللقطة الحاسمة في الوقت بدل الضائع عندما مرر ميسي كرة بينية متقنة إلى خوليان ألفاريز، لكن الحارس ألكسندر شلاغر أنقذ الموقف. وبعد ثوانٍ فقط، عاد ميسي ليقود هجمة مرتدة جديدة أنهاها بنفسه داخل الشباك في الدقيقة 95، موجهاً الضربة القاضية للمنافس.



عكست المباراة تفوق الأرجنتين في إدارة التفاصيل أكثر من التفوق العددي في الفرص. فالفريق عرف كيف يسيطر على إيقاع المواجهة، وكيف يستثمر أخطاء منافسه في لحظات التحول. أما النمسا، فقد قدمت أداءً منضبطاً لفترات طويلة، لكنها افتقدت الفاعلية الهجومية والحسم أمام المرمى.



وفي النهاية، كانت المباراة بمثابة ملخص لمسيرة ميسي نفسها؛ بداية متعثرة بإهدار ركلة جزاء، ثم عودة حاسمة صنعت الفارق. وبين اللقطتين، أكد قائد الأرجنتين أن تأثيره لا يقاس بعدد اللمسات، بل بقدرته على الظهور في اللحظة التي تحتاجه فيها المباراة أكثر من أي وقت آخر.