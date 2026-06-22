الأرجنتين إلى الدور الثاني بثنائية ميسي التاريخية في شباك النمسا



حجزت الأرجنتين، حاملة اللقب، بطاقتها إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم 2026، بعدما تغلبت على النمسا 2-0 الاثنين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة، بفضل ثنائية قائدها ليونيل ميسي الذي واصل كتابة التاريخ في المونديال.



وفي أمسية حملت بصمة النجم المخضرم، افتتح ميسي التسجيل في الدقيقة 38 بعدما استغل هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من فاكوندو ميدينا، ليسدد كرة بقدمه اليسرى إلى الزاوية السفلى للمرمى النمساوي.



وعاد صاحب الكرة الذهبية ثماني مرات ليؤكد تفوق منتخب «التانغو» في الوقت بدل الضائع، عندما انطلق الأرجنتينيون في هجمة مرتدة خاطفة أنهاها ميسي داخل الشباك في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني في المباراة.



وبهذا الإنجاز، رفع ميسي رصيده إلى 18 هدفاً في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، لينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين للمسابقة، مضيفاً رقماً جديداً إلى سجله الحافل بالإنجازات.

وكان قائد الأرجنتين أهدر فرصة التقدم المبكر عندما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة، بعدما مرت تسديدته بجوار القائم الأيمن، إلا أنه عوض ذلك لاحقاً بقيادة منتخب بلاده إلى انتصار مستحق.



وشهدت المباراة أفضلية نسبية للأرجنتين من حيث الاستحواذ وصناعة الفرص، رغم محاولات النمسا للعودة إلى أجواء اللقاء، خصوصاً عبر مارسيل سابيتسر ومايكل غريغوريتش. إلا أن تألق الحارس إيميليانو مارتينيس وتنظيم الخط الخلفي حالا دون وصول المنتخب الأوروبي إلى الشباك.



وفي الشوط الثاني، واصلت الأرجنتين ضغطها بحثاً عن هدف الاطمئنان، وأهدر ميسي وعدد من زملائه أكثر من فرصة لتعزيز النتيجة، بينما تصدى الحارس ألكسندر شلاغر لمحاولة خطيرة من البديل خوليان ألفاريز قبل دقائق من النهاية.



ورفعت الأرجنتين رصيدها إلى ست نقاط من مباراتين لتنفرد بصدارة المجموعة العاشرة وتضمن تأهلها إلى الدور الثاني قبل جولة من ختام دور المجموعات، بعدما كانت قد استهلت مشوارها بالفوز على الجزائر 3-0.



في المقابل، تجمد رصيد النمسا عند ثلاث نقاط بعد فوزها في الجولة الأولى على الأردن 3-1، لتؤجل حسم تأهلها إلى الجولة الثالثة والأخيرة، وتلتقي بعد ساعات قليلة الجزائر مع الأردن لحساب الجولة الثانية.



وتلتقي الأرجنتين في مباراتها المقبلة مع الأردن، فيما تواجه النمسا منتخب الجزائر في مواجهة قد تكون حاسمة لتحديد هوية المتأهل الثاني عن المجموعة.