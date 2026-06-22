بعد بكائه أمام العالم.. منتخب أوزبكستان يفاجئ الطفل إسفنديور بلفتة مؤثرة



استقبل منتخب أوزباكستان خلال تدريباته، الطفل إسفنديور، الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يذرف الدموع عقب هدف كولومبي في مرمى أوزبكستان، بينما واصل مشجعون كولومبيون الهتاف الجماعي باسم المنتخب الأوزبكي في بادرة مواساة لاقت إشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأوضح الإيطالي فابيو كانافارو مدرب أوزباكستان، في رسالة نشرها عبر حسابه على إنستغرام، أن أفراد المنتخب شاهدوا الطفل إسفنديار وهو يبكي عقب المباراة أمام كولومبيا، الأمر الذي أثار تأثرهم ودفعهم إلى دعوته لحضور إحدى الحصص التدريبية.



وقال المدرب الإيطالي إن كرة القدم "يجب أن تكون مصدر سعادة ومتعة للجميع"، مؤكداً أن المنتخب لم يكن قادراً على تجاهل مشاعر الطفل بعد المشهد الذي وثقته الكاميرات في المدرجات.



وأضاف أن اللاعبين أرادوا أن يعيدوا إلى إسفنديور "الابتسامة والطمأنينة التي فقدها في الملعب"، وأن يمنحوه مجدداً ذلك الشعور بالخفة والفرح الذي ينبغي أن يرافق جميع الأطفال.

وكانت أوزباكستان خسرت مباراتها الافتتاحية في كأس العالم من كولومبيا بنتيجة 3 – 1