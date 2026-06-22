عقدة ركلات الجزاء تطارد ميسي مع الارجنتين..كم ركلة أضاع في مسيرته؟



أهدر ليونيل ميسي فرصة افتتاح التسجيل للأرجنتين مبكرا في شباك النمسا بعد أن أضاع ركلة جزاء حصل عليها زميله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 4، وبذلك ارتفع عدد ركلات الجزاء الضائعة من طرف ميسي خلال مشواره مع «التانغو» إلى 6 ركلات.



وهذه ركلة الجزاء الثانية على التوالي الذي يهدرها ميسي في نهائيات كأس العالم بعدما أضاع ركلة جزاء أمام بولندا في مباراة الفريقين بالجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2022.

وأضاع ميسي 33 ركلة جزاء طوال مسيرته، آخرها في مباراة فريقه انتر ميامي أمام مضيفه شارلوت إف سي سبتمر الماضي، وسدد ميسي 147 ركلة جزاء في مسيرته سجل منها 114 بنسبة تسجيل بلغت 78%.