ميسي ينفرد بصدارة هدافي المونديال ويطوي صفحة كلوزه

أصبح الرقم القياسي التاريخي للألماني ميروسلاف كلوزه، الهداف السابق لبطولات كأس العالم برصيد 16 هدفاً، جزء من الماضي بعدما انفرد الأرجنتيني ليونيل ميسي بصدارة الهدافين التاريخيين للمونديال.



وكان قائد المنتخب الأرجنتيني قد عادل رقم كلوزه بتسجيله ثلاثية في الفوز على الجزائر 3-0 في افتتاح مشوار «ألبيسيليستي» في مونديال 2026، قبل أن يضيف هدفاً جديداً عندما افتتح التسجيل أمام النمسا مساء الاثنين، رافعاً رصيده إلى 17 هدفاً لينفرد بالرقم القياسي العالمي.



ويواصل ميسي، البالغ 39 عاماً، تعزيز إرثه الاستثنائي في نهائيات كأس العالم 2026، بعدما قاد الأرجنتين إلى التتويج باللقب العالمي في مونديال 2022، مضيفاً إنجازاً فردياً جديداً إلى سجله الحافل.

في المقابل، لا يزال الفرنسي كيليان مبابي ضمن دائرة المنافسة على المدى البعيد، بعدما رفع رصيده إلى 14 هدفاً في نهائيات كأس العالم بفضل ثنائيته في الفوز على السنغال 3-1. ويخوض مبابي بعد ساعات قليلة مواجهة العراق في مباراة تحمل طابعاً خاصاً، إذ ستكون الرقم 100 له بقميص المنتخب الفرنسي.