تريزيجيه وربيعة يعبران عن فرحة «الفراعنة»

عاش لاعبو منتخب مصر أجواءً من الفرح الكبير بعد الفوز المستحق على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3-1، في الجولة الثانية من المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2026، وهو الانتصار الأول في تاريخ مشاركة «الفراعنة» في بطولات كأس العالم، والذي قربهم خطوة مهمة نحو التأهل إلى دور الـ32 من المونديال.

وعبّر الثنائي محمود تريزيجيه ورامي ربيعة، عن سعادتهما الكبيرة بالانتصار، مؤكدين أن روح المجموعة والالتزام بتعليمات الجهاز الفني كانا من أبرز أسباب تحقيق الفوز.



وقال رامي ربيعة، مدافع العين: نحن نكسب المجموعة خطوة بخطوة، ونتعامل مع كل مباراة على حدة، لأن لكل مواجهة حساباتها وظروفها الخاصة، ولذلك نلعب بنفس العقلية من أجل تحقيق الانتصار في كل مباراة. وأضاف: حققنا اليوم إنجازاً مهماً نسعد به، ولكننا نغلق الصفحة سريعاً ونركز على المباراة القادمة، لأنها لا تقل أهمية عن مباراة اليوم، فطموحنا مستمر داخل البطولة.

وتابع: ندخل كل مباراة بأعلى درجات التركيز، واللاعبون لديهم رغبة كبيرة في تقديم أداء يليق باسمهم وتاريخهم، والحمد لله نرى ذلك يتحقق داخل الملعب.



وأشاد ربيعة بالدعم الجماهيري قائلاً: «لا يمكن إلا أن نشيد بالجمهور المصري الذي ساندنا وكأننا نلعب في مصر، وهذا أمر مشرف ويمنحنا دفعة معنوية كبيرة، ونشكرهم على هذا الدعم». واختتم قائلاً: «نبارك للشعب المصري هذا الفوز، ونبارك للاعبين الذين أثبتوا جدارتهم وقدرتهم على تحقيق الانتصار وصناعة التاريخ، وإن شاء الله القادم أفضل».



من جانبه، أكد محمود تريزيجيه، أن المنتخب لعب من أجل إسعاد الشعب المصري، مشيراً إلى أن الانضباط والالتزام كانا كلمة السر في الانتصار.

وقال تريزيجيه: «نحن نلعب من أجل الشعب المصري، وإن شاء الله نواصل تحقيق الانتصارات لإسعاده، ونحن نعرف قيمة بلدنا جيداً، وكل من يدعم هذا المنتخب نحمله في أعيننا».



وأضاف: «الحمد لله ربنا أكرمنا بفرحة كبيرة، ونجحنا في إسعاد الجماهير التي تستحق الكثير، والقادم سيكون أفضل بإذن الله». وتابع: «كان هناك التزام كامل بتعليمات الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن، وكل اللاعبين نفذوا المطلوب منهم داخل الملعب، وهذا انعكس على الأداء والنتيجة».

واختتم تصريحاته قائلاً: «نعد الجماهير بأن نبذل أقصى ما لدينا في كل مباراة، ونتمنى أن نكون دائماً عند حسن ظن الشعب المصري».