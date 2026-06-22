ديشامب يخطط للحسم المبكر.. مبابي وديمبلي يقودان هجوم فرنسا أمام العراق



تتجه الأنظار إلى التشكيلة التي سيدفع بها مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب في مواجهة العراق، ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس العالم، حيث من المتوقع أن يبدأ كل من لاعب وسط روما مانو كونيه، والظهير الأيسر لأستون فيلا لوكاس دينيه، ومهاجم باريس سان جيرمان برادلي باركولا المباراة ضمن التشكيلة الأساسية، بحسب ما كشفت عنه صحيفة «ليكيب».



ومن المرتقب أن يخوض المنتخب الفرنسي اللقاء بخطة 4-2-3-1، مع إشراك كونيه في وسط الميدان، وباركولا على الجهة اليسرى، فيما يتمركز دينيه خلفه في الرواق الأيسر، وديمبلي على الجهة اليمنى، على أن يتولى مايكل أوليس صناعة اللعب خلف القائد كيليان مبابي.



واعتمد ديشامب هذه التوليفة خلال الحصة التدريبية الأخيرة التي أقيمت في فيلادلفيا عشية المباراة، في حين غاب لاعب الوسط أوريلين تشواميني عن التدريبات الجماعية، مكتفياً بحصة داخلية شملت تمارين على الدراجة الثابتة وجلسات علاجية.



وفي المقابل، تواجد كل من ديزيريه دويه وثيو هرنانديز، اللذين شاركا أساسيين في الفوز على السنغال 3-1 في المباراة الأولى، ضمن فريق البدلاء خلال المران الأخير.



وركز المنتخب الفرنسي خلال الحصة التدريبية، التي استمرت نحو ساعة، على العمل التكتيكي وتنفيذ الكرات الثابتة، استعداداً لمواجهة العراق التي قد تمنح «الديوك» خطوة مهمة نحو التأهل إلى الدور التالي.