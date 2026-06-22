فرنسا تحذر من لقاء العراق وتصف أيمن حسين بالبطل الصامد

حذرت وسائل الإعلام الفرنسية منتخب بلادها من الاستهانة بمواجهة العراق المقررة فجر الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026، مؤكدة أن منتخب «أسود الرافدين» يملك عناصر قادرة على إزعاج أي منافس رغم الخسارة في الجولة الأولى أمام النرويج بنتيجة 1-4

وسلطت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الضوء على المهاجم العراقي أيمن حسين، أبرز نجوم المنتخب وهدافه الأول، معتبرة أنه يمثل أحد أهم أسلحة العراق في المواجهة المرتقبة أمام «الديوك»، ووصفته بـ «البطل الأيقوني»، مؤكدة أنه بنى مسيرته الكروية وسط ظروف قاسية واستثنائية، وأن نجاحه جاء بعد رحلة طويلة من المعاناة والتحديات.

وقالت الصحيفة: إن أيمن حسين عاش ظروفاً صعبة لا يمكن للكثيرين تخيلها، مشيرة إلى أنه فقد والده في سن مبكرة نتيجة أعمال عنف، لكنه تمكن رغم ذلك من تجاوز المحن ومواصلة طريقه نحو تحقيق أحلامه في كرة القدم.

وأضافت أن المهاجم العراقي بات يجسد بالنسبة للكثيرين صورة العراق الحديثة، بما يملكه من روح قتالية وقدرة على الصمود في وجه الصعوبات، وهو ما منحه شعبية كبيرة بين الجماهير التي ترى فيه نموذجاً للإصرار والتحدي داخل وخارج الملعب.

وفي الوقت الذي تسعى فيه فرنسا إلى تحقيق فوز ثانٍ يضمن لها الاقتراب من التأهل إلى الدور التالي، يدخل المنتخب العراقي المباراة بشعار لا بديل عن الانتصار من أجل المحافظة على آماله في المنافسة، قبل خوض مواجهته الأخيرة في المجموعة أمام السنغال.