عمر آل علي يقود مواجهة مصر ونيوزيلندا بكفاءة

سطر الحكم الدولي الإماراتي عمر آل علي حضوراً تاريخياً في نهائيات كأس العالم 2026، بعد إدارته مباراة منتخبي مصر ونيوزيلندا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، بتكليف من لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وسجل آل علي اسمه في سجلات تاريخ الكرة المصرية، بعدما أصبح أول حكم عربي يتولى إدارة مباراة لـ«الفراعنة» في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال، في إنجاز جديد يضاف إلى الصافرة الإماراتية على الساحة الدولية.

وأدار الحكم الإماراتي اللقاء على ملعب مدينة فانكوفر في كندا، بمساعدة طاقم عربي ضم مواطنه الحكم المساعد محمد أحمد يوسف، إلى جانب طاقم تحكيمي دولي، في مباراة حظيت بمتابعة واهتمام كبيرين نظراً لحساسيتها في سباق المجموعة.

وشهدت المباراة عدة حالات بارزة، أبرزها احتساب هدف نيوزيلندا في الدقيقة 15، والذي أكد خبراء التحكيم صحته، معتبرين أن الالتحام الذي سبق الهدف مع إمام عاشور كان طبيعياً ولا يستوجب احتساب مخالفة.

كما تميز أداء الطاقم التحكيمي بالانضباط وإدارة مجريات اللقاء بشكل متوازن، مع ضبط الإيقاع داخل أرض الملعب، في مواجهة اتسمت بالندية والتنافس على نقاط التأهل.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء واحدة في وجه لاعبي منتخب مصر، مقابل بطاقتين لمنتخب نيوزيلندا، كما احتسب 14 مخالفة ضد نيوزيلندا مقابل 8 لمصر، في مباراة عكست حضوراً تحكيمياً عربياً لافتاً في واحدة من أبرز مباريات الجولة.

ويعد عمر آل علي من أبرز الحكام في القارة الآسيوية خلال السنوات الأخيرة، حيث سبق له الظهور في بطولات كبرى، من بينها كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة، إضافة إلى كأس العالم للناشئين 2023، ما عزز مكانته ضمن نخبة الحكام الدوليين.