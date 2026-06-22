بروتوكول إصابات الرأس يمنح مصر تبديلاً سادساً أمام نيوزيلندا

شهدت مباراة منتخب مصر أمام نظيره النيوزيلندي في كأس العالم 2026، تطبيق تبديل سادس استثنائي لـ«الفراعنة»، بعد تعرض المدافع حسام عبد المجيد لإصابة في الرأس، لم يتمكن على إثرها من إكمال اللقاء.

وكان عبد المجيد قد شارك بديلاً في الدقيقة 84 بدلاً من النجم محمد صلاح، قبل أن يتم استبداله لاحقاً بمحمد عبد المنعم في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتعرض المدافع المصري لضربة بالكوع أسفل العين، سقط على إثرها لتلقي العلاج داخل أرض الملعب، ورغم محاولته مواصلة اللعب، قرر الجهاز الطبي استبداله حفاظاً على سلامته.

وبناءً على ذلك، حصل المنتخب المصري على تبديل سادس استثنائي، بعد تفعيل بروتوكول إصابات الرأس المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والذي يسمح بإجراء تبديل إضافي في حال الاشتباه بارتجاج أو إصابة في الرأس.

وتنص لوائح «فيفا» على منح الفريق حق إجراء تبديل إضافي في مثل هذه الحالات، وهو ما استغله الجهاز الفني لإكمال سلسلة التبديلات خلال المباراة.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزاً تاريخياً على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة بالمونديال.

ويعد هذا الانتصار الأول في تاريخ مشاركات منتخب مصر بكأس العالم، بعد إخفاقه في تحقيق أي فوز خلال نسخ 1934 و1990 و2018، ليكتب «الفراعنة» صفحة جديدة في تاريخهم المونديالي خلال نسخة 2026.

وبهذا الفوز، تصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، متقدماً على إيران وبلجيكا في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطتين لكل منهما، فيما جاءت نيوزيلندا في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.