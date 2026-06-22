حسام حسن: الفوز على نيوزيلندا ثمرة منظومة متكاملة

وجه حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، رسالة شكر وامتنان واسعة عقب الانتصار على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026، عبر خلالها عن تقديره لكل من ساند المنتخب المصري في رحلته بالمونديال، مؤكداً أن النجاح جاء نتيجة منظومة متكاملة وجهد جماعي داخل وخارج الملعب.

وقال في تصريحاته عقب المباراة، وتصدر «الفراعنة» مجموعتهم برصيد 4 نقاط: "أشكر شعب مصر كله، والناس الطيبة التي تتابع مباريات المنتخب وتدعمه من القلب، والرجال والشباب والبيوت وكل الأسرة المصرية، والحمد لله هذا الانتصار للجميع".

ورداً على سؤال حول صاحب الفضل الأول في الفوز على نيوزيلندا، أجاب حسام حسن: "ربنا أولاً، ثم الجهاز الفني والطبي والإداري، والشعب المصري اللي واقف في ظهرنا بإيمان كبير بالفريق وبقدراته".

كما حرص «العميد» على الإشادة بزملائه والجهاز الفني قائلاً: "أشكر اللاعبين كلهم، وأشكر الجهاز الفني الوطني، وكل أفراد الطاقم من مسعفين ومحللين ومراقبين".

وتابع موضحاً: "إبراهيم حسن صنع حالة من النظام والاحترام داخل الفريق، وخلق بيئة تساعد اللاعبين على التركيز والالتزام، وهذا انعكس على الأداء داخل الملعب".

واختتم رسالته قائلاً: "ألف مبروك لكل المصريين، وهذا الانتصار بداية فقط، ونتمنى إسعاد الجمهور أكثر في المباريات القادمة".