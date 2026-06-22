ليلة الأرقام القياسية للملك المصري

سطّر النجم المصري محمد صلاح فصلاً جديداً من فصول المجد الكروي، بعد أن قاد منتخب مصر لتحقيق أول انتصار في تاريخه بمنافسات كأس العالم، بفوز عريض وثمين استقر عند ثلاثة أهداف لهدف في شباك منتخب نيوزيلندا، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة في مونديال 2026.

وجاء هذا الفوز التاريخي ليعيد صياغة السجلات الرقمية للكرة المصرية تحت قيادة "الملهم" صلاح، الذي لم يكتفِ بنقاط المباراة الثلاث بل نجح في الانفراد بلقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر في بطولات كأس العالم برصيد 3 أهداف، فضاً للشراكة مع المهاجم الراحل عبد الرحمن فوزي الذي حافظ على رقمه منذ نسخة عام 1934، حيث أضاف صلاح هدفه المونديالي الثالث تاريخياً بعد ثنائيته السابقة في شباك روسيا والسعودية بمونديال 2018.

ولم تتوقف الأرقام القياسية لقائد "الفراعنة" عند هذا الحد، بل ارتقى بصدارته ليكون الهداف التاريخي الشامل للمنتخب المصري في جميع المسابقات مقترباً من الرقم القياسي المطلق؛ إذ رفع رصيده الإجمالي مع قميص الفراعنة إلى 68 هدفاً، ليصبح على بُعد خطوة واحدة من التساوي مع حسام حسن، الهداف التاريخي الأول لمصر.

وبات محمد صلاح أكبر لاعب في تاريخ مصر يسجل هدفًا في كأس العالم بعمر 34 عامًا و7 أيام متجاوزًا الرقم القياسي السابق لمجدي عبد الغني أمام هولندا في عام 1990 بعمر 30 عامًا و320 يومًا

وعلى صعيد الاستمرارية والخبرة الدولية في المواعيد الكبرى، دوّن نجم ليفربول اسمه كأكثر اللاعبين خوضاً للمباريات مع منتخب مصر في البطولات الكبرى مجتمعة بكأس العالم وكأس الأمم الإفريقية برصيد 29 مباراة، متخطياً الصقر أحمد حسن والحارس الأسطوري عصام الحضري اللذين تراجعا للمركز الثاني برصيد 28 مباراة، ليرسخ صلاح مكانته كأعظم ظاهرة كروية شهدتها الملاعب المصرية عبر تاريخها.