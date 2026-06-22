حصاد المونديال.. خسارة قاسية للأخضر وانتصار تاريخي للفراعنة

شهدت الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026 يوماً حافلاً بالإثارة والنتائج المؤثرة في سباق التأهل، حيث حقق المنتخب الإسباني فوزه الأول باكتساح السعودية برباعية نظيفة ليتصدر المجموعة الثامنة، فيما واصل المنتخب البلجيكي نتائجه المخيبة بتعادله السلبي مع إيران ضمن منافسات المجموعة السابعة. وفي المجموعة ذاتها، فرض منتخب الرأس الأخضر الوافد الجديد على المونديال التعادل 2-2 على أوروغواي بطلة العالم مرتين، ليواصل بدايته التاريخية المميزة. كما خطف المنتخب المصري فوزاً ثميناً على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 بقيادة رائعة من النجم محمد صلاح، الذي أصبح الهداف التاريخي للفراعنة في كأس العالم وقاد منتخب بلاده لبلوغ الأدوار الإقصائية.

في اللقاء الأول حقق منتخب إسبانيا أول انتصاراته في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بتغلبه على السعودية بنتيجة 4 / صفر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في المجموعة الثامنة.

وسجل لامين يامال مهاجم برشلونة هدف التقدم في الدقيقة 11، وميكيل أويارزابال لاعب ريال سوسيداد هدفين في الدقيقتين 21 و24، بينما جاء الهدف الرابع، ذاتيا، سجله حسان تمبكتي مدافع الهلال السعودي في مرمى منتخب بلاده بطريق الخطأ.

وواصل منتخب بلجيكا المرشح الأبرز نتائجه المخيبة في المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم بالتعادل بدون أهداف مع إيران، مساء الأحد، في لوس أنجلوس ضمن منافسات الجولة الثانية.

خرج الفريقان بشباك نظيفة، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" ألغت هدفا للنجم الإيراني مهدي طارمي في الدقيقة 25 بداعي التسلل.

كما تأثر المنتخب البلجيكي بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد مدافعه نجوي ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 67.

تابع منتخب الرأس الأخضر بدايته الرائعة في مشاركته الأولى في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بإرغامه الأوروغواي، حاملة اللقب مرتين، على التعادل 2-2 الأحد على ملعب هارد روك في ميامي في ختام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة ضمن مونديال أمريكا الشمالية.

وكانت الرأس الأخضر البادئة بالتسجيل عبر كيفن بينا (21) في أول هدف لها في باكورة مشاركاتها في النهائيات، وردت الأوروغواي بهدفي ماكسي أراوخو (44) وأغوستين كانوبيو (45+6)، قبل أن يدرك هيليو فاريلا التعادل (61).

وهو التعادل الثاني لكلا المنتخبين بعدما سقطت الاوروغواي في فخه أمام السعودية (1-1)، وصمدت الرأس الأخضر امام اسبانيا بطلة اوروبا (0-0).

حقق المنتخب المصري الفوز الأول في تاريخه مشاركاته في كأس العالم لكرة القدم، وجاء على حساب نظيره النيوزيلندي 3-1 الأحد في فانكوفر الكندية، ما وضعه على مشارف التأهل إلى دور الـ32 لنسخة 2026 المقامة في أمريكا الشمالية.

وحولت مصر تخلفها بهدف لفين سورمان (15) إلى فوز بفضل مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" (58) ومحمد صلاح (67) والبديل محمود حسن "تريزيغيه" (82)، رافعة رصيدها إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، بفارق نقطتين عن كل من إيران وبلجيكا اللتين تعادلتا الأحد أيضا 0-0.

وبعد مشاركة أولى عام 1934 خاضوا خلالها مباراة واحدة، وأخريين عامي 1990 و2018، نجح "الفراعنة" أخيرا في تحقيق فوزهم المونديالي الأول خلال نسخة استهلوها بتعادل مع بلجيكا 1-1.

وبما أنه يتأهل إلى دور الـ32 بطل ووصيف كل من المجموعات الـ12 إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات في المركز الثالث، تبدو حظوظ مصر بنقاطها الأربع مرتفعة جدا لحجز بطاقتها.