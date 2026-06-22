صلاح: الفوز الأول في المونديال لحظة تاريخية.. وسنواصل القتال للتأهل

وصف محمد صلاح، نجم المنتخب المصري، الانتصار على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في كأس العالم 2026، بأنه لحظة استثنائية في تاريخ المنتخب المصري بالمونديال، مؤكداً أن ما تحقق أمام نيوزيلندا يمثل إنجازاً تاريخياً بكل المقاييس، وبداية لمرحلة جديدة من الطموحات.

وقال صلاح في تصريحاته عقب اللقاء، الذي نال بعده جائزة أفضل لاعب: "الفوز الأول للمنتخب المصري في كأس العالم إنجاز لا يصدق، ولا أجد الكلمات التي تصف هذا الحدث، وهذا إنجاز كبير لكل اللاعبين والجهاز الفني، ولقد صنعنا التاريخ والكرة ستتذكر هذا الإنجاز طويلاً".

وأضاف: "هذا أفضل إنجاز في تاريخ الكرة المصرية في كأس العالم، واليوم كتبنا صفحة جديدة، والجميع كان على قدر المسؤولية".

وأشار إلى أهمية الجيل الحالي ودوره في صناعة هذا النجاح، قائلاً إن الفريق يمثل جيلاً جديداً قادراً على ترك بصمة واضحة في البطولات الكبرى، مؤكداً أن القيمة الحقيقية للمنتخب تكمن في الروح الجماعية والعمل المشترك.

كما وجه رسالة شكر للجماهير المصرية قائلاً: "لا أجد الكلمات التي تكفي لشكر هذا الجمهور العظيم، نحن سعداء بوجوده ودعمه الكبير في هذه المباراة".

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة، بقوله: "صحيح أننا حصلنا على أربع نقاط وتصدرنا المجموعة، لكن المباراة القادمة في غاية الأهمية، سنفرح اليوم فقط ثم نبدأ التركيز فوراً على القادم".