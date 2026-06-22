تحليل| «دش الاستراحة» يوقظ شرارة المصريين ويقودهم لفوز تاريخي بالمونديال

أشعل «دش الاستراحة» بين شوطي المباراة الشرارة الذهنية والبدنية داخل صفوف المنتخب المصري، ليقلب «الفراعنة» تأخرهم بهدف دون رد في الشوط الأول إلى فوز مستحق بنتيجة 3-1 أمام نيوزيلندا، وهو الأول في تاريخ مشاركات مصر في كأس العالم، ليصبح المنتخب المصري قريباً من التأهل إلى دور الـ32 بمونديال 2026 عن المجموعة السابعة.

وفي الشوط الأول، بدا المنتخب المصري بعيداً عن مستواه المعتاد، خصوصاً في التعامل مع الكرات الهوائية والالتحامات البدنية داخل منطقة الجزاء، وهو ما ظهر بوضوح في الهدف الذي استقبله الفريق من ركلة ركنية، حيث تفوق المنتخب النيوزيلندي بدنياً وطولياً في الصراع الهوائي.

ولكن المشكلة لم تكن فردية بقدر ما كانت جماعية، إذ عانى الفريق من سوء تمركز واضح وغياب الحركة المستمرة داخل منطقة الجزاء أثناء الكرات الثابتة، ما منح المنافس أفضلية في قراءة الكرة والتعامل معها حتى وصولها إلى الشباك.

ومن الناحية التكتيكية، افتقد المنتخب المصري في الشوط الأول سرعة تدوير الكرة، حيث اعتمد بشكل زائد على التمريرات العرضية وبناء الهجمات في مناطق بعيدة عن مرمى الخصم، ما منح نيوزيلندا فرصة تنظيم خطوطها الدفاعية وإغلاق المساحات مبكراً.

كما غاب العمق الهجومي بشكل ملحوظ، إذ لم تكن هناك وفرة في التحركات داخل منطقة الجزاء لدعم الثنائي الهجومي، ما جعل الضغط الهجومي محدوداً ويمكن احتواؤه بسهولة، ورغم تحركات إمام عاشور ومحاولات محمد صلاح وعمر مرموش، فإن الفريق افتقد الزيادة العددية داخل الصندوق في اللحظات الحاسمة.

وفي المقابل، جاء الشوط الثاني بصورة مغايرة تماماً، حيث ظهر المنتخب المصري أكثر توازناً وانضباطاً، مع انتشار أفضل على الأطراف وتنوع واضح في طرق بناء الهجمات، ما أجبر الدفاع النيوزيلندي على التراجع وفقدان السيطرة تدريجياً.

كما لعبت التعديلات التكتيكية دوراً محورياً، سواء على مستوى توزيع الأدوار أو سرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم، وهو ما منح الفريق أفضلية واضحة في الاستحواذ وصناعة الفرص.

وإلى جانب التحول الفني، برزت الشخصية القتالية للمنتخب المصري، حيث ظهر اللاعبون بصلابة ذهنية عالية في اللحظات الحاسمة، مع القدرة على الحفاظ على الإيقاع حتى الدقائق الأخيرة، ما ترجم في النهاية إلى انتصار مهم يعكس تطوراً واضحاً في الأداء الجماعي.

كما تألق الحارس مصطفى شوبير بشكل رائع، وتصدى للعديد من الفرص الخطيرة للمنتخب النيوزيلندي، ليحافظ على فوز «الفراعنة»، ويواصل المنتخب المصري طريقه بثبات نحو الأدوار الإقصائية، في نتيجة تؤكد أن شوطاً واحداً من الانضباط والشخصية يمكن أن يغير مسار مباراة كاملة في المونديال.