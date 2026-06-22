ترتيب الهدافين.. صراع الحذاء الذهبي يشتعل في كأس العالم 2026

اشتعل سباق المنافسة على صدارة ترتيب هدافي كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مع وصول ثلاثة لاعبين إلى قمة القائمة برصيد 3 أهداف لكل منهم.

ويتصدر الترتيب كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي، والكندي جوناثان ديفيد، والألماني دينيز أونداف، بعدما نجح الثلاثي في الوصول إلى الهدف الثالث خلال منافسات البطولة.

وتضم قائمة المطاردين برصيد هدفين عدداً كبيراً من أبرز نجوم المنتخبات المشاركة، على رأسهم الفرنسي كيليان مبابي، والنرويجي إرلينغ هالاند، والإنجليزي هاري كاين، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، إلى جانب الألماني كاي هافيرتس، والهولندي كودي خاكبو، والمغربي إسماعيل الصيباري.

كما يوجد في قائمة أصحاب الهدفين فولارين بالوغون لاعب الولايات المتحدة، وياسين عياري لاعب السويد، وإيلايجا جاست لاعب نيوزيلندا، ويوهان مانزامبي لاعب سويسرا، وكايل لارين لاعب كندا، وماتيوس كونيا لاعب البرازيل، وبراين بروبي وكريسنسيو سامرفيل من هولندا، ودايتشي كامادا وأياسي أويدا من اليابان، وميكل أويارسابال لاعب إسبانيا، وماكسي أراوخو لاعب أوروغواي.

وشهدت البطولة تسجيل عدد كبير من اللاعبين لهدف واحد، في ظل ارتفاع المعدل التهديفي خلال منافسات مونديال 2026 واتساع قائمة المسجلين بين مختلف المنتخبات.

وتُمنح جائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم للاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف، وفي حال التساوي يتم الاحتكام إلى عدد التمريرات الحاسمة، ثم إلى عدد دقائق المشاركة الأقل حال استمرار التعادل.