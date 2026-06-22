مخبز في لوس أنجلوس يحتفل بالمونديال على طريقته الخاصة (صور)

حول مخبز في لوس أنجلوس أجواء كأس العالم إلى احتفال مختلف، بعدما قدم كعك «كونشا» الشهير بتصميمات مستوحاة من المنتخبات المشاركة في البطولة، ليجذب المشجعين الذين اصطفوا في طوابير طويلة للحصول على قطع تحمل ألوان فرقهم المفضلة.

وشهد مخبز «كوكيتيريا باي لافلي» في لوس أنجلوس إقبالاً كبيراً على كعك «كونشا»، وهو أحد أشهر المخبوزات المكسيكية الحلوة التي يتم تناولها غالباً مع الشوكولاتة الساخنة أو القهوة.

وصممت الخبازة إريكا لوبيز كعكات «كونشا» على شكل قمصان منتخبات الولايات المتحدة والمكسيك والأرجنتين، إلى جانب أشكال مستوحاة من كؤوس وكرات كرة القدم، في محاولة لمنح الجماهير تجربة مختلفة مع أجواء المونديال.

وقالت لوبيز (42 عاماً) إنها أرادت تقديم شيء يناسب جميع المشجعين حتى لا يشعر أي منهم بأنه مستبعد، موضحة أن فكرة الدمج بين ألوان المنتخبات والمخبوزات جاءت بشكل طبيعي بسبب ارتباط الجالية المكسيكية الكبير بكرة القدم.

وأوضحت لوبيز، التي تنحدر من ماسكوتا في ولاية خاليسكو بالمكسيك وتعيش في الولايات المتحدة منذ 23 عاماً، أن الإقبال الكبير منحها شعوراً مختلطاً بين الحماس والقلق، بسبب رغبتها في تلبية توقعات جميع الزبائن.

وأكد ليو رويز (15 عاماً) أن صور كعك «كونشا» المستوحى من كأس العالم انتشرت بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بفضل تصميماتها التي تجذب المشجعين لالتقاط الصور ومشاركتها.

واشترت نوبيا ويلسون (50 عاماً) صندوقاً من الكعك المزين بألوان منتخبي المكسيك والولايات المتحدة لحفلة عيد ميلاد طفل يحب كرة القدم، معتبرة أن هذه المخبوزات أصبحت جزءاً من أجواء الاحتفال بالمونديال.

وتعد لوس أنجلوس موطناً لملايين الأشخاص من مواليد المكسيك أو أصحاب الأصول المكسيكية، حيث ظهرت أجواء دعم المنتخب المكسيكي بقوة في المدينة مع انتشار القمصان الخضراء بين الجماهير.