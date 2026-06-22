تحليل| المنظومة التكتيكية للرأس الأخضر تربك حسابات أوروغواي في كأس العالم





شهدت مواجهة أوروغواي والرأس الأخضر، التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، صراعاً فنياً عالي الجودة، بعدما دخل منتخب أوروغواي اللقاء برسم تكتيكي اعتمد بشكل مباشر على تدوير الكرات الهادئ في وسط الملعب لامتصاص حماس المنافس، قبل التحول السريع نحو الأطراف.

وبنى مدرب أوروغواي خطته على استغلال العرضيات عبر انطلاقات فيديريكو فالفيردي من الجبهة اليسرى، ومساندة غييرمو فاريلا في الجهة اليمنى، بهدف خلخلة التنظيم الدفاعي، بينما تولى أغوستين كانوبيو مهمة التحرك في العمق لترجمة الفرص، إلا أن الاندفاع الهجومي ترك مساحات واضحة في الخلف.

وعلى الجانب الآخر، قرأ منتخب الرأس الأخضر هذا الاندفاع الأوروغوياني بذكاء، معتمداً على الهجمات الخاطفة والارتداد السريع، وهو الأسلوب الذي منحه مخالفة حاسمة جاء منها هدف التقدم، ليزيد ثقة لاعبيه ويمنحهم أفضلية هجومية في فترات من اللقاء.

وشهدت المباراة تحولاً تكتيكياً عقب الهدف، بعدما تراجع منتخب الرأس الأخضر لتأمين تقدمه، مما منح أوروغواي مساحات أكبر للتحرك والضغط بحثاً عن العودة، بالتزامن مع ظهور تراجع بدني على بعض لاعبي «القروش الزرقاء»، لينجح المنتخب الأوروغوياني في تسجيل التعادل ثم إضافة الهدف الثاني.

ودخل لاعبو الرأس الأخضر اللقاء بثقة اكتسبوها من مواجهتهم الأولى أمام إسبانيا، ونجحوا في التعامل مع فترات المباراة بين الدفاع والهجوم، لكن التراجع بعد التقدم منح أوروغواي فرصة العودة واستغلال المساحات لتسجيل ثنائيته.

وفي الشوط الثاني، عاد منتخب الرأس الأخضر بصورة أفضل، وقدم أداءً منظماً من الناحيتين الفنية والبدنية، مستفيداً من سرعة الهجمات المرتدة والانضباط الدفاعي والقدرة على تهديد مرمى أوروغواي.

وبرهن الرأس الأخضر على شجاعته في أول مشاركة تاريخية له بكأس العالم، بعدما رفض الاكتفاء بالدفاع وواصل البحث عن الحلول الهجومية، لينتزع تعادلاً مثيراً يؤكد قدرته على المنافسة ومواصلة حلمه في البطولة.