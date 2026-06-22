بين طرافة المشجع وبطولة فوزينها.. ليلة تاريخية لكاب فيردي





شهدت مدرجات المونديال الحالي المقيم في الولايات المتحدة لفتة إنسانية طريفة تصدرت منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، تمثلت في إقدام مشجع من الرأس الأخضر على ارتداء ملابس تقليدية مطابقة تمامًا للزي الذي ارتدته والدة حارس المرمى المخضرم "فوزينها" أثناء تواجدهم في المدرجات لمؤازرة المنتخب الوطني.

وقد أثارت هذه الواقعة موجة من البهجة والتفاعل الإيجابي؛ حيث سارعت الكاميرات الناقلة لالتقاط هذه التوأمة الطريفة في المظهر، مما جعلها مادة دسمة للتداول الجماهيري وصناعة المحتوى الكروي الذي يحتفي بالعفوية والروابط العائلية في ملاعب كرة القدم.

وتفاعلت وسائل الإعلام الأمريكية بانتظام مع هذا الحدث؛ إذ ركزت شبكات التلفزة والصحف المحلية في تقاريرها على الأجواء الاحتفالية للجاليات، معتبرة أن لقطة "والدة فوزينها وتوأمها في المدرجات" تجسد السحر الخاص الذي يضفيه المشجعون القادمون من دول صغيرة على البطولة.

وفي المقابل، حظيت الواقعة باهتمام استثنائي واسع في إعلام جمهورية الرأس الأخضر (كاب فيردي)، حيث أشادت الصحف والمواقع الرياضية المحلية بوفاء الجماهير وعلاقة الدعم النفسي القوية التي تجمع اللاعبين بعائلاتهم، معتبرين أن حضور الأمهات يشكل دافعًا روحيًا لا غنى عنه للمنتخب في المحفل العالمي.

وعلى أرضية الملعب، ترجم الحارس "فوزينها" هذا الدعم الجماهيري والعائلي إلى أداء بطولي استثنائي قاد به منتخب الرأس الأخضر لانتزاع تعادل تاريخي وثمين في مباراة اليوم.

وبحضور والدته التي كانت تتابع مجريات اللقاء من المدرجات، ذاد الحارس المخضرم عن مرماه ببسالة فائقة، متصديًا لعدة كرات خطيرة وانفرادات محققة من مهاجمي الفريق المنافس، ليفرض نفسه نجمًا للمواجهة دون منازع، ويمنح بلاده نقطة غالية أبقت على حظوظ الفريق قائمة في الصراع المونديالي، متوجًا الأجواء الاحتفالية التي بدأت في المدرجات بنهاية سعيدة داخل المستطيل الأخضر.