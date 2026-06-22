الرأس الأخضر يكتب التاريخ ويصدم أوروغواي بتعادل مثير

انتزع منتخب الرأس الأخضر تعادلاً تاريخياً ومثيراً أمام نظيره الأوروغوياني بنتيجة 2-2، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة في كأس العالم 2026.

ودخل منتخب «كاب فيردي» المواجهة بروح قتالية عالية، متحدياً الفوارق التاريخية في أول مشاركة مونديالية له على الإطلاق، وفرض أسلوبه الشجاع ليحصد نقطته الثانية في البطولة، مواصلاً مفاجآته بعد أن استهل مشواره بتعادل ثمين أمام المنتخب الإسباني.

وبهذه النتيجة، يتساوى المنتخبان في المركز الثاني برصيد نقطتين لكل منهما.

وسجل للرأس الأخضر كيفن بينا في الدقيقة 21 وهيليو فاريلا في الدقيقة 61، بينما أحرز هدفي أوروغواي رونالد أراوخو في الدقيقة 43 وأغوستين كانوبيو في الدقيقة 45+5.

وبعد تعادلهما في الجولة الافتتاحية وحصد كل منهما نقطة، دخل المنتخبان أرضية الملعب بحثاً عن الفوز لتعزيز حظوظ التأهل قبل الجولة الختامية، ومع إطلاق صافرة البداية فرض المنتخب الأوروغوياني ضغطاً هجومياً مبكراً، وسط تراجع دفاعي منظم من لاعبي الرأس الأخضر والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وشهدت الدقيقة 15 أخطر فرص البداية، عندما وجد فيديريكو فالفيردي نفسه في مواجهة مباشرة مع المرمى إثر تمريرة حاسمة، لكنه سدد الكرة بعيداً عن الشباك، مهدراً فرصة محققة للتقدم.

وعلى عكس سير المباراة، حصل منتخب الرأس الأخضر على ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، نفذها كيفن بينا بتسديدة أرضية قوية استقرت في الشباك، معلناً هدفاً تاريخياً له ولمنتخب بلاده في أول مشاركة له بالمحفل العالمي.

وطالب لاعبو أوروغواي بركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على أحد المدافعين، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب بعد مراجعة تقنية الفيديو، قبل أن يستغل لاعبو الرأس الأخضر المساحات بانطلاقات سريعة كادت تمنحهم الهدف الثاني.

واستعاد منتخب أوروغواي خطورته الهجومية في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، لينجح أراوخو في تسجيل التعادل برأسية تابع بها كرة ارتدت من القائم، قبل أن يخطف كانوبيو الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، لينتهي الشوط بتقدم أوروغواي 2-1.

ومع انطلاق الشوط الثاني، بحث المنتخب الأوروغوياني عن تعزيز تقدمه بالهدف الثالث، بينما حاول الرأس الأخضر العودة مجدداً عبر الكرات الثابتة والهجمات السريعة.

واستفاد البديل هيليو فاريلا من خطأ بين دفاع أوروغواي وحارس مرماه، ليقتنص الكرة ويسكنها الشباك، معلناً هدف التعادل في مشهد جديد وثق كفاح منتخب بلاده في البطولة.

وعقب الهدف، اندفع لاعبو أوروغواي نحو الهجوم ونجحوا في هز الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو بسبب وجود حالة تسلل.

وكثف منتخب أوروغواي محاولاته لتسجيل هدف الفوز، مقابل صمود دفاعي من الرأس الأخضر ومحاولات مرتدة في اللحظات الأخيرة، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل 2-2.