رقم صادم.. نصف أهداف المونديال العكسية بأقدام عربية

تصدرت المنتخبات العربية رقماً سلبياً في كأس العالم 2026، بعدما سجل لاعبوها أكثر من نصف الأهداف الذاتية التي شهدتها البطولة حتى الآن، لتتحول الأخطاء العكسية إلى إحدى أبرز الظواهر في مشوار العرب بالمونديال.

وسجل اللاعبون العرب 5 أهداف بالخطأ في مرمى منتخباتهم من أصل 8 أهداف ذاتية شهدتها كأس العالم 2026 حتى الآن، مما يؤكد حجم الأخطاء التي واجهت بعض المنتخبات العربية خلال دور المجموعات.

وبلغ إجمالي الأهداف التي استقبلتها المنتخبات العربية في البطولة 33 هدفاً، وجاء آخر الأهداف العكسية خلال خسارة المنتخب السعودي أمام إسبانيا برباعية نظيفة، بعدما سجل حسان تمبكتي بالخطأ في مرماه.

وضمت أيضًا قائمة الأهداف العكسية للمنتخبات العربية في كأس العالم 2026 كلاً من يزن العرب لاعب الأردن أمام النمسا، ومحمد هاني لاعب مصر أمام بلجيكا، ومحمد المناعي لاعب قطر أمام كندا، إلى جانب أيمن حسين لاعب العراق أمام النرويج.

وتسعى المنتخبات العربية إلى تصحيح هذه الأخطاء في المباريات المقبلة، وتجنب استقبال أهداف بنفس الطريقة قد تؤثر على مشوارها في كأس العالم.