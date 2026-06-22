كيف يحول بيلينغهام دموع النشيد الوطني إلى طاقة في الملعب؟

يرتبط الأداء الفني والقيادي العالي الذي يقدمه نجم ريال مدريد جود بيلينغهام بوعي عاطفي ونفسي عميق يتجلى بوضوح قبل إطلاق صافرة كل مباراة، حيث كشف اللاعب الدولي الشاب عن الدوافع الإنسانية التي تجعله يتأثر بشدة أثناء الاستماع إلى النشيد الوطني الإنجليزي.

وأوضح بيلينغهام أن تلك اللحظات الوجيزة تمثل فرصة داخلية للتأمل والامتنان للأشخاص الذين مهدوا له طريق النجومية، وفي مقدمتهم جده الراحل الذي وافته المنية قبيل خوضه مباراته الدولية الأولى مع منتخب "الأسود الثلاثة"؛ مشيرًا إلى أن جده كان نموذجًا للوطنية البريطانية وموسوعة حية في تاريخ البلاد الملكي والعسكري، مما يجعله الحاضر الأبرز في مخيلته عند عزف النشيد.

وينعكس هذا الحافز الوجداني الممزوج بتقدير تضحيات عائلته والتي تضم والديه وأخاه جوب الذي يصفه بالداعم الدائم في كل خطوة على المردود الاستثنائي الذي يقدمه متوسط الميدان البالغ من العمر 22 عامًا على المستطيل الأخضر.

ويتجلى هذا النضج بوضوح في منافسات المونديال الحالي المقام في الولايات المتحدة، إذ نجح بيلينغهام في تحويل الشحنات العاطفية إلى طاقة إيجابية قادت كتيبة المدرب توماس توخيل لتحقيق فوز مثير على كرواتيا بنتيجة أربعة أهداف لقاء هدفين، مستهلاً الشوط الثاني بهدف حاسم عزز من فرص إنجلترا في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وتشير التقارير الرياضية المتداولة في الصحافة البريطانية بالتزامن مع استعداد بيلينغهام لخوض مباراته الدولية الخمسين أمام منتخب غانا في بوسطن، إلى أن اللاعب يعيش حالة من التطور الذهني والفني جعلته مغايرًا تمامًا للنسخة التي ظهر بها في مونديال قطر 2022.

فبينما كان يسعى سابقًا وراء حلم التتويج الفوري، فرضت عليه التجارب الدولية والبطولات الكبرى التي خاضها، إلى جانب تحقيقه لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني مع ناديه الملكي، تبني رؤية تكتيكية ونفسية أكثر هدوءًا واتزانًا تقوم على التعامل مع البطولة "مباراة تلو الأخرى" وعدم الانجراف وراء صخب الأجواء الجماهيرية، وهو ما يفسر تحوله إلى ركيزة أساسية لا غنى عنها في قيادة الطموحات الإنجليزية على الساحة العالمية.