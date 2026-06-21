من مقاعد الدراسة إلى هز الشباك في المونديال.. لامين يامال يكتب أول فصول الحلم!

أكد لامين يامال، جناح برشلونة ومنتخب إسبانيا، أن تسجيله هدفاً في مباراته الأولى بكأس العالم 2026 يحمل طابعاً خاصاً للغاية، بعدما أسهم في الفوز الكبير على السعودية برباعية نظيفة مساء اليوم، مشيراً إلى أنه كان يحلم دائماً بالمشاركة في كأس العالم.

وعن إحساسه بعد تسجيل أول أهدافه في كأس العالم، قال يامال: «إنه شعور خاص جداً، كنت أحلم دائماً بخوض كأس العالم، وأن أسجل في مباراتي الأولى أيضاً. إنه حلم تحقق، لأنني شاهدت النسخة الأخيرة من المونديال وأنا ما زلت في الفصل الدراسي».

وشارك يامال أساسياً أمام السعودية في أول ظهور له بالمونديال، وافتتح التسجيل مبكراً، مؤكداً تعافيه الكامل من المشكلات البدنية التي أبعدته عن الملاعب في الفترة الماضية.

وقال اللاعب في تصريحات للتلفزيون الإسباني عقب المباراة: «أنا سعيد جداً من أجل ميكل أويارزابال والأهداف التي سجلها، فقد كان الفوز مهماً للغاية، وهذا ما كان يتعين علينا تحقيقه».

وأضاف: «كنت متحمساً جداً للعودة إلى التدريبات وخوض المباريات بعدما ابتعدت لفترة طويلة. كنت بحاجة إلى ملامسة أرض الملعب مجدداً، وشعرت بسعادة كبيرة إلى جانب زملائي، والآن نركز على المباراة المقبلة أمام أوروغواي».

وأوضح يامال أن البداية القوية للمنتخب الإسباني لم تكن مصادفة، قائلاً: «كانت لدينا خطة واضحة، وضغطنا عليهم منذ البداية لأننا أردنا حسم الأمور سريعاً. كنا نرغب في إنهاء المباراة منذ الشوط الأول».

كما أشاد بعلاقته مع المدرب لويس دي لا فوينتي، مؤكداً: «القرار النهائي يعود للمدرب، لكنه سألني عن جاهزيتي وأبلغته أنني مستعد للمشاركة، سأبذل دائماً كل ما لدي مع المنتخب الإسباني».