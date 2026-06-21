تحليل.. التحولات السريعة والكرات الثابتة والضغط.. مفاتيح التفوق الإسباني على السعودية

لم يكن الفوز الإسباني الكبير على السعودية برباعية نظيفة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لمونديال 2026 مجرد نتيجة عريضة بقدر ما كان انعكاساً واضحاً لفارق في إدارة المساحات والنسق والإيقاع بين منتخب يملك أدوات السيطرة ومنتخب وجد نفسه عاجزاً عن الخروج من ضغط منافسه.

منذ الدقائق الأولى ظهرت نوايا المنتخب الإسباني في فرض أسلوبه المعتاد القائم على الاستحواذ المتقدم والضغط العكسي السريع بعد فقدان الكرة. ولم يحتج «لا روخا» سوى عشر دقائق لترجمة تفوقه عندما استغل سرعة التحول الهجومي في لقطة كشفت أولى مشكلات المنتخب السعودي، وتحديداً البطء في الارتداد الدفاعي والتعامل مع الكرات العرضية القادمة من الأطراف، فجاء هدف لامين يامال نتيجة هجمة مرتدة نموذجية بدأت وانتهت بسرعة أكبر من قدرة الدفاع السعودي على إعادة تنظيم خطوطه.

الهدف المبكر منح الإسبان أفضلية نفسية وتكتيكية في آنٍ واحد، فبدلاً من الاندفاع بحثاً عن التعادل، وجد المنتخب السعودي نفسه مضطراً للدفاع لفترات طويلة، ما سمح لخط وسط إسبانيا بقيادة رودري وبيدري بالتحكم الكامل في إيقاع المباراة. ومع غياب الضغط الفعال على حامل الكرة، تمكن الإسبان من تدوير اللعب بسهولة ونقل الهجمات بين العمق والأطراف دون مقاومة حقيقية.

الهدفان الثاني والثالث اللذان سجلهما ميكل أويارزابال خلال ثلاث دقائق فقط حملا دلالات فنية مهمة؛ فالأول جاء من كرة ثابتة، والثاني من تحرك ذكي داخل منطقة الجزاء، ما يعكس تنوع الحلول الهجومية لدى المنتخب الإسباني، ففي الوقت الذي ركز فيه السعوديون على إغلاق المساحات أمام الاختراقات الأرضية، نجحت إسبانيا في استغلال الكرات الهوائية والتحركات من الخط الثاني، لتضرب المنظومة الدفاعية من أكثر من زاوية.

أكثر ما عانى منه المنتخب السعودي كان المسافة الكبيرة بين خطوطه، فعندما حاول الضغط في بعض الفترات، افتقد التغطية خلف لاعبي الوسط، وعندما تراجع للدفاع العميق ترك مساحات مريحة لصناع اللعب الإسبان على حدود منطقة الجزاء. كما أن الثنائي سالم الدوسري وفراس البريكان لم يحصلا على الإسناد الكافي في التحولات الهجومية، ما جعل الهجمات السعودية معزولة وسهلة الاحتواء.

في المقابل، أظهرت إسبانيا نضجاً تكتيكياً لافتاً، فبعد إنهاء الشوط الأول بثلاثية، لم تندفع بحثاً عن استعراض هجومي، بل واصلت التحكم بالمباراة عبر تدوير الكرة وإجبار المنافس على الركض خلفها. وجاء الهدف الرابع مطلع الشوط الثاني، وإن كان بنيران صديقة، نتيجة ضغط متواصل وحضور هجومي أجبر الدفاع السعودي على ارتكاب الخطأ.

ورغم النتيجة الثقيلة، لا يمكن تحميل المسؤولية كاملة للخط الخلفي السعودي، فالمشكلة بدأت من فقدان السيطرة في وسط الملعب وعدم القدرة على كسر الضغط الإسباني الأول، ما جعل الدفاع يتعرض لموجات متتالية من الهجمات. كما أن كثرة الركلات الركنية والكرات الثانية التي حصلت عليها إسبانيا عكست الفارق في السيطرة الميدانية.

وفي الجانب الإيجابي للسعودية، قدم الحارس محمد العويس عدة تدخلات مهمة منعت النتيجة من أن تكون أكبر، بينما أظهر الفريق بعض التنظيم خلال فترات متفرقة من الشوط الثاني، إلا أن ذلك جاء بعد أن كانت المباراة قد حُسمت عملياً.

في المحصلة، أكدت إسبانيا أنها من المنتخبات القادرة على الذهاب بعيداً في البطولة عندما تجد المساحات اللازمة لتطبيق أسلوبها، فيما كشفت المباراة أن المنتخب السعودي بحاجة إلى حلول أكثر فاعلية للخروج بالكرة تحت الضغط والمحافظة على التوازن بين الدفاع والهجوم، فالخسارة لم تكن نتيجة أخطاء فردية بقدر ما كانت نتيجة تفوق إسباني شامل في إدارة التفاصيل الصغيرة التي تصنع الفارق في المباريات الكبرى.