إسبانيا تصحح مسارها برباعية نظيفة في شباك السعودية



حقق المنتخب الإسباني فوزاً عريضاً على نظيره السعودي 4-0 الأحد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة في كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بفضل أهداف لامين يامال «10»، وميكل أويارزابال «21 و24»، إضافة إلى هدف عكسي سجله المدافع حسن التمبكتي بالخطأ في مرمى منتخبه«49».



ورفع «لا روخا» رصيده إلى أربع نقاط ليضع قدماً في الدور الثاني بعد تعادله السلبي مع الرأس الأخضر في الجولة الأولى، فيما تجمد رصيد المنتخب السعودي عند نقطة واحدة بعد تعادله السابق مع الأوروغواي 1-1.



وفرض المنتخب الإسباني سيطرته منذ الدقائق الأولى، معتمداً على الاستحواذ والتحركات السريعة على الأطراف بقيادة الموهبة الشابة لامين يامال، الذي هدد المرمى مبكراً قبل أن يفتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة إثر هجمة مرتدة سريعة أنهاها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من أويارزابال.



وواصل الإسبان ضغطهم المكثف على الدفاع السعودي، فترجموا أفضليتهم إلى هدف ثانٍ في الدقيقة 21 عندما استغل أويارزابال تمريرة رأسية من المدافع إيمريك لابورت إثر ركلة ركنية، ليسدد الكرة في الشباك من مسافة قريبة.



ولم يمهل المنتخب الإسباني منافسه وقتاً لالتقاط الأنفاس، فعاد أويارزابال بعد ثلاث دقائق فقط ليوقع على هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده، بعدما تابع تمريرة رأسية من داني أولمو داخل منطقة الست ياردات وأسكنها الزاوية العليا للمرمى.



وفي المقابل، عانى المنتخب السعودي من صعوبة كبيرة في مجاراة النسق الإسباني، واكتفى ببعض المحاولات المتفرقة، أبرزها عبر سالم الدوسري ومصعب الجوير، لكنها افتقدت للخطورة المطلوبة أمام مرمى الحارس أوناي سيمون.



ومع بداية الشوط الثاني، تلقى المنتخب السعودي ضربة جديدة عندما حول المدافع حسن التمبكتي الكرة بالخطأ إلى مرماه أثناء محاولته إبعاد عرضية إسبانية، لتصبح النتيجة 4-0 في الدقيقة 49.



وأجرى مدربا المنتخبين عدة تبديلات خلال النصف الثاني من المباراة، إذ دفع المدرب الإسباني بعدد من العناصر الأساسية والبديلة للحفاظ على النسق المرتفع، فيما حاول المنتخب السعودي تحسين صورته وتقليص الفارق دون نجاح.



ورغم بعض الفرص السعودية المتأخرة، أبرزها تسديدة عبدالله الحمدان التي تصدى لها سيمون، حافظ الإسبان على تفوقهم الكامل حتى صافرة النهاية. كما ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» هدفاً خامساً لإسبانيا في الوقت بدل الضائع سجله فيران توريس بداعي التسلل.



وبات المنتخب الإسباني في وضع مريح قبل الجولة الثالثة والأخيرة، بينما سيكون المنتخب السعودي مطالباً بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأوروغواي لإنعاش آماله في بلوغ الدور الثاني، في انتظار ما ستسفر عنه بقية نتائج المجموعة.