أكرم عفيف يثير الجدل.. يتعرض للانتقادات ويتراجع

أثار أكرم عفيف، نجم المنتخب القطري، جدلاً واسعاً بين جماهير «العنابي» بمنشور نشره عبر حسابه على «إنستغرام» اليوم، قبل المواجهة الحاسمة أمام البوسنة والهرسك يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

وظهر عفيف في الصورة منحنياً واضعاً على ظهره كرة تحمل شعار الاتحاد القطري لكرة القدم، وأرفقها بعبارة: «حان وقت أن نكون أو لا نكون، الوعود يجب أن توفّى»، في رسالة أراد من خلالها التأكيد على أهمية المباراة والدعوة إلى التكاتف من أجل الحفاظ على آمال التأهل إلى الدور الثاني.

وجاء المنشور في توقيت حساس بالنسبة للمنتخب القطري الذي يملك نقطة واحدة فقط في رصيده بعد تعادله مع سويسرا، فيما تعرض لخسارة قاسية أمام كندا بستة أهداف دون مقابل في الجولة السابقة، ليصبح مطالباً بتحقيق الفوز في مباراته الأخيرة من أجل إنعاش حظوظه في بلوغ الدور التالي.

ورغم أن أكرم عفيف، حاول عبر المنشور توجيه رسالة تحفيزية وإظهار حجم المسؤولية لكن الصورة فتحت باباً واسعاً للانتقادات، حيث رأى البعض أنها تمنح انطباعاً بأن اللاعب يحمل وحده هموم الكرة القطرية بما فيها اتحاد الكرة، ما دفع عفيف إلى حذف المنشور من حسابه، بعد هجوم مكثف من المتابعين.