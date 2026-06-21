من عامل في مصنع إلى أمجاد المونديال.. أونداف منقذ ألمانيا رفضه فيردر بريمن بسبب قصر قامته



قاد المهاجم الألماني دينيز أونداف منتخب بلاده إلى الدور التالي من كأس العالم 2026، بعدما سجل هدفين عقب نزوله من مقاعد البدلاء ليمنح ألمانيا الفوز على ساحل العاج 2-1، ويكتب فصلاً جديداً في واحدة من أكثر القصص إلهاماً في البطولة.





وبفضل هدفيه، أصبح أونداف أول لاعب ألماني يسجل في أول مباراتين له بكأس العالم منذ الهداف التاريخي ميروسلاف كلوزه في مونديال 2002، مؤكداً مكانته كأحد أبرز مفاجآت المنتخب الألماني في النهائيات الحالية.





وفي وقت كانت الأنظار تتجه إلى أسماء بارزة مثل كاي هافيرتس وفلوريان فيرتس وليروي سانيه، خطف مهاجم شتوتغارت الأضواء بعدما قلب مجريات المباراة في الشوط الثاني، ليسهم في تأهل منتخب «المانشافت» إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ 12 عاماً.



وسجل أونداف هدفين بأسلوب المهاجم القناص، مستفيداً من ظهوره المؤثر كبديل، ليجنب ألمانيا تعثراً كان سيبدد الزخم الذي حققته بعد فوزها الكبير على كوراساو 7-1 في الجولة الأولى.



لكن رحلة اللاعب البالغ 29 عاماً إلى قمة كرة القدم لم تكن تقليدية. فقبل سنوات قليلة فقط، كان اسمه مجهولاً خارج الدرجات الدنيا في ألمانيا، بعدما أبلغه نادي فيردر بريمن في سن الرابعة عشرة بأنه لا يملك مستقبلاً كروياً بسبب قصر قامته.





وقال أونداف في تصريحات سابقة: «شعرت بانكسار كبير، لكنني لم أفقد الأمل».





وغادر منزله في سن السابعة عشرة للانضمام إلى أحد أندية الدرجة الرابعة الألمانية، حيث كان يجمع بين التدريبات والعمل بدوام كامل في مصنع لتشغيل آلات الليزر.





وأوضح: «كنت أستيقظ عند الرابعة صباحاً، أذهب إلى المصنع، ثم إلى التدريب، وأعود إلى المنزل مساءً. كنت بحاجة إلى العمل لأتمكن من العيش لأن كرة القدم وحدها لم تكن كافية».





وتدرج أونداف بين الدرجات الدنيا في ألمانيا قبل أن ينتقل إلى يونيون سان جيلواز البلجيكي عام 2020، حيث ساهم في صعوده إلى الدرجة الأولى، ثم تألق بتسجيل 26 هدفاً في الدوري البلجيكي، ما فتح له أبواب الدوري الإنجليزي الممتاز عبر برايتون.





ورغم تجربة متواضعة نسبياً في إنجلترا، وجد المهاجم المنحدر من أصول تركية نفسه مجدداً مع شتوتغارت، حيث انفجرت موهبته التهديفية بتسجيله 18 هدفاً في موسم 2023-2024، قبل أن يواصل تألقه بإحراز 19 هدفاً في الدوري الألماني هذا الموسم، خلف الإنجليزي هاري كين فقط في ترتيب الهدافين.





وقال أونداف بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في المباراة: «إنه شعور رائع. الأهم بالنسبة لي أننا فزنا وتأهلنا إلى الدور التالي، وسنرى ما الذي سيحدث بعد ذلك».





وبينما يواصل المنتخب الألماني مشواره في البطولة، تبدو قصة أونداف مثالاً نادراً على قدرة الإصرار على تحويل الأحلام إلى حقيقة، بعدما انتقل من العمل في مصنع إلى التألق على أكبر مسرح كروي في العالم.