مواجهة فرنسا والعراق مرشحة لأن تكون الأطول في تاريخ المونديال



يرجح أن تكون مباراة فرنسا والعراق المقررة فجر الثلاثاء في مدينة فيلادلفيا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026 واحدة من أطول المباريات في تاريخ البطولة بالأدوار الأولى، والتي تقام تحت تهديد التأجيل أو التوقف لأكثر من مرة بسبب احتمالات حدوث عواصف رعدية وبرق بالتزامن مع موعد إقامتها.



وتشير تقارير الأرصاد الجوية، حسب وسائل إعلام، إلى وجود فرص لحدوث نشاط رعدي في محيط الملعب، ما قد يفرض تطبيق بروتوكول السلامة المعتمد في الولايات المتحدة، والذي ينص على إيقاف المباراة فوراً عند رصد البرق داخل النطاق المحدد بعدد 13 كيلو متراً حول الملعب، وإخلاء أرضية اللعب والتوجه إلى المناطق الآمنة المخصصة.



كما يفرض البروتوكول الانتظار لمدة 30 دقيقة كاملة بعد آخر ومضة برق قبل استئناف اللعب، على أن يعاد احتساب المدة من جديد حال تم رصد برق آخر خلال فترة التوقف، ما يفتح الباب أمام إمكانية امتداد زمن المباراة الفعلي إلى أكثر من 120 دقيقة، وربما لفترة أطول في حال استمرت الأحوال الجوية غير المستقرة.



وبناءً على التقارير، فإن تأجيل موعد المباراة يعد وارداً، أو إيقاف اللعب لمدة نصف ساعة كاملة، حسب الحالة الجوية، ما يجعل المواجهة المرتقبة مرشحة لأن تكون الأطول في مراحل المجموعات التي لا تقام فيها أشواط إضافية.